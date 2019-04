Napětí na Bruntálsku eskaluje. Do obce míří extrémisté, policie je v pozoru

Martin Teplík na své zahradě právě kopal jámy na stromky, když zahlédl, jak za jeho plotem postává parta Romů, kteří se čtyři dny předtím přistěhovali hned vedle do zdevastovaného domku na stráni. „Co tady chcete?“ houkl na ně přes plot.

Tak jako několikrát předtím na místní děti, které mu chodily na angrešt. Tohle však skončilo jinak. Chvilku na sebe pokřikovali a Romové se vrátili domů pro posily. Zpátky přišlo dvanáct lidí a Teplíka zbili tak, že skončil v nemocnici.

„Obcházeli mi tady kolem plotu, tak jsem je okřikl. Nic rasistického. Když jsem viděl, že se vrací taková horda lidí, chtěl jsem zavřít bránu a zapřít ji trámkem. Nestihl jsem to,“ popsal MF DNES Teplík. Romové jej přetlačili, vtrhli na zahradu a dřevěný hranol mu sebrali. Dostal ránu, po které spadl na zem, a pak jej spousta z útočníků kopala na zemi.

Incident z minulého čtvrtka v obci Dvorce na Bruntálsku vyvolal silné vášně, v sobotu odpoledne tu vyšlo na sto padesát lidí demonstrovat před dům Romů. Rodina ze vsi ze strachu z odvety utekla.

Na sobotu se chystá další demonstrace, na kterou přijedou i ultrapravicoví extremisté. Podobně začínaly protesty v předchozích letech na severu nebo na jihu Čech. Přerostly v nepokoje a trvaly celé léto.

Policisté v Dvorcích hlídkují, tři z útočníků obvinili. MF DNES četla výpovědi dvou očitých svědků, kteří rvačku popsali stejně jako napadený Teplík. „Pokřikování je jedna věc, ale tady se šli ozbrojit,“ řekl MF DNES jeden z vyšetřujících policistů. Romové, kteří teď žijí u příbuzných v Novém Jičíně, se už vrátit nechtějí. Incident popisují jinak. „Syn šel nevěstě ukázat okolí, ten gádžo na něj rasisticky pokřikoval, že je černá m.dka,“ řekla Soňa Gázová.

Místní Romové se proti přistěhovalcům postavili, naopak Romové odjinud se rodiny zastávají s tím, že jde o rasismus.

Další incident se stal o víkendu v Lipníku nad Bečvou. Policisté vyšetřují potyčku v parku, při které dva dospělí údajně zaútočili na romské děti.



Násilí vyvolalo rasové emoce

Rodina Soni G. bydlela roky v Novém Jičíně v Moravskoslezském kraji. Pak odešla do Anglie za lepším životem a – jak říkala sousedům – pryč z „rasistické“ země. Po pár letech se s nepořízenou vrátili, ale nebylo kam. A tak se minulé pondělí nastěhovali do zchátralého domu v Dvorcích u Bruntálu. Po konfliktu a rvačce se sousedem odsud ale utekli a malou vsí cloumají emoce.

„Mně vyprávěli, že jsou slušní a pracovali dřív v hypermarketu. Řekla jsem jim, že za sedm tisíc měsíčně jim barák pronajmu, už ho tak pronajímám cigánům fakt dlouho,“ vypráví majitelka domu Alena Gáborová.

Rodina nevydržela v domě ale ani týden. Podle policejního obvinění se poprala se sousedem, který skončil s těžkým zraněním v nemocnici. „Já jim přesto věřím, že jim rasisticky nadával, proč jinak by to udělali? Mně to přijde, že celý ten incident je vymyšlený a celá vesnice chtěla vyrazit na cigány,“ říká Gáborová.



Z místních Romů je ale jediná, kdo novým přistěhovalcům důvěřuje. „Nikdy tady žádný problémy nebyly. Až když přišli. Proč by jim někdo nadával, když neměl důvod?“ říká Romka ze sousední bytovky a stojí za napadeným Martinem Teplíkem. Podobně mluví i starosta vsi Jan Božovský. „Není to žádný rváč, bitkař či problémový člověk,“ řekl MF DNES.

Přítelkyně zbitého muže vypráví, že Romové přijeli před jejich dům, vystoupili z vozu a šli okolo jejich pozemku k potoku. „Martin tam má naskládané dřevo a stavební materiál. Šel jim říct, co tam dělají, a skončilo to tím, že on – chlapisko, které má skoro dva metry a sto dvacet kilo, má těžký otřes mozku, zhmožděný hrudník, kotník v ortéze, na zádech jelita...“ líčí Hana Kopalová. Teplíka včera z nemocnice propustili. Ještě na chodbě ale znovu zkolaboval, omdlel a skončil opět v péči lékařů.

To, že útok na něj byl brutální, potvrzuje výpověď svědka z nedalekého domu, který incident viděl. „Snažil se zvednout, ale byl malátný, snažil se otočit na čtyři, ale byl úplně mimo. Krvácel z pusy, nosu, uší. Vůbec nás nepoznal,“ stojí v protokolu z výslechu svědka, který má MF DNES k dispozici. Muž šel právě vyvenčit psa, když se strhla mela. Incident popisuje naprosto stejně jako Teplík i další svědek, který také vypovídal.

„On byl na čtyřech a jeden z nich jej praštil dřevěným hranolem dvakrát nebo třikrát přes záda. Potom ho obestoupili všichni ostatní a třískali ho. Řvali kurvo bílá. Dospělá ženská ho kopla do obličeje,“ popsal. Když pak útočníci odcházeli, podle svědka ještě vyhrožovali. „Řvali, že si máme dát pozor, co budeme vypovídat, že bychom mohli vyhořet. Ty výhrůžky na mě nejdřív nepůsobily, ale teď mám obavy. Mám tři malé děti,“ dodal.

Policie tři lidi z rodiny obvinila z těžkého ublížení na zdraví a porušování domovní svobody. „Hrozí jim vězení až na deset let, vyšetřovaní jsou na svobodě,“ uvedla včera mluvčí bruntálské policie Pavla Jiroušková.

Dosud klidná vesnice je teď jako na trní. V sobotu tu bude další demonstrace. Místní požadují, aby obec problematické zchátralé domy od Aleny Gáborové vykoupila a zbourala. Starosta včera odpoledne jednal s majitelkou domů Gáborovou, která by byla ochotna domy, na kterých ale visí exekuce, rychle prodat. „Ale jen když koupí oba dva a dají mi za ně osm set tisíc korun. Jinak je pronajímám dál a nezajímá mě to. Zájemce už mám,“ řekla včera MF DNES.

Do Dvorců, které teď ve dne i v noci hlídá policie, se v sobotu na demonstraci chystají i extremisté a zároveň se přes sociální sítě svolávají i Romové. Ti „přespolní“ se rodiny zastávají – v incidentu vidí akorát útok na rodinu. „Už musíme jednat! Nebo čekáte na to, až tady bude mít každej gádžo jednoho cikána na součástky?!“ řve Slovák Vojtěch na sociální síti v online rozhovoru několika Romů, do kterého se reportéři MF DNES připojili.

Právě takové incidenty v minulosti zažehávaly vášně a demonstrace i v jiných krajích. Třeba v Duchcově na Teplicku, kde v květnu 2013 početná romská rodina napadla manžele. I tito útočníci se do města přistěhovali krátce předtím. Záběry bezpečnostních kamer, které zachytily surový útok, unikly na veřejnost a vyvolaly silné emoce.

Do města se sjížděli nacionalisté z celé země, pořádali demonstrace a pochody, při kterých se střetávali s těžkooděnci. Policie krotila rozlícený dav s vypětím všech sil, nasazovala stovky těžkooděnců, policisty na koních, se psy, vodní děla, slzný plyn, vrtulník. Podobné to bylo ve Varnsdorfu nebo v Českých Budějovicích, kde nepokoje trvaly celé léto.