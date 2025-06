Část českých firem zřejmě protiruské sankce obchází, připustil ministr

Satelitní snímky pořízené v neděli naznačují poškození vchodů do íránského podzemního jaderného zařízení Fordó poté, co na tento provoz v noci zaútočilo americké letectvo. USA ohlásily také zničení...

Útok USA na Írán byl nutný, dlouhodobě by to mohlo přinést pozitivní efekt, řekl v debatě pořadu Otázky Václava Moravce ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Rozhodnutí amerického...

SPOLU po bitcoinové kauze nepatrně ztratilo, ANO jasně vede. Piráti posílili

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 31,2 procenta hlasů. Druhé SPOLU by získalo 20,4 procenta hlasů, SPD by volilo 13,3 procenta voličů. Ukázal to průzkum agentury STEM pro CNN Prima...