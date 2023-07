Češi mají o EU špatné mínění, říká ministr Dvořák. Chce ho zlepšit

Jednou z priorit ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka je zlepšit nepříliš pozitivní obraz Evropské unie u české veřejnosti. Mělo by se k tomu využít i výročí 20 let od vstupu, které nastane příští rok. Dalším tématem je také vstup Ukrajiny či zemí západního Balkánu. Uvedl to v rozhovoru pro ČTK.