Pozvánku do Rady míru vymlčme, radí Dvořák. Řešme to v rámci EU, říká Bžoch

Bžoch kvitoval, že česká diplomacie sleduje kroky ostatních států Evropské unie, a dodal, že pozice České republiky by měla zůstat zdrženlivá.
„Pozvánkou bych se určitě zabýval. Prvně bych to projednával s partnery v rámci NATO a EU. Pokud by se většina států rozhodla, že to má smysl – udělat například jakýsi ‚bypass‘ Rady bezpečnosti OSN – a většina by se připojila, pak by to asi smysl dávalo,“ uvedl Bžoch, varoval však před unáhlenými kroky.
„Podle mě bychom tu pozvánku měli odložit a rozhodně nespěchat s rozhodováním,“ doplnil Dvořák s tím, že by se nabídka k účasti v Radě míru měla raději „vymlčet“.
Dvořák poukázal na nestabilní rozhodování prezidenta Trumpa a organizaci připodobnil ke Stalinově Světové radě míru, kterou sovětský diktátor založil v roce 1950 jako protiváhu politice západních států a OSN. „Bude to podobné, protože Stalinova rada řešila všechno možné, jen ne mír,“ podotkl Dvořák s pochybností o efektivitě nové instituce.
„Může se stát, že tu organizaci zítra rozpustí,“ dodal Dvořák. „Už jen fakt, že by měl být doživotním předsedou Donald Trump jako osoba, a nikoliv prezident Spojených států, je známkou narůstajícího narcismu. Nemá to valný smysl, bude to jen organizace adorující a velebící Donalda Trumpa.“
Evropa miluje gesta, míní Bžoch
Moderátor se hostů následně ptal na téma politických překážek při vyjednávání o míru na Ukrajině – s odkazem na agenturu Reuters, podle níž jsou právě politické body těmi nejproblematičtějšími.
„To je právě ten problém, Rusko celou válku vnímá jako politickou věc víc než cokoli jiného,“ reagoval Bžoch. Ruská strana podle něj sleduje výhradně své vlastní cíle.
Vyjádřil se i k Zelenského slovům, který na Světovém ekonomickém fóru v Davosu vyzýval k větší akceschopnosti Evropy: „Evropa miluje gesta, je to bohužel pravda, dá se říct, že o tom celá politika EU je. Poslední desetiletí jen vysílá signály.“
K otázce využití zmrazených ruských aktiv se postavil rezervovaně. Podle něj musí být nejdříve připravena legislativa. „Chápu pozici Belgie, která rozhodnutí vetuje,“ uzavřel Bžoch s poznámkou, že v EU zatím neexistuje autorita, která by Evropu v zahraničněpolitických otázkách zastupovala jednotně.