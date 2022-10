Romeo a Julie z Běchovic. Dvojnásobnou vraždu připomněly Případy 1. oddělení

Už jsou to dva dny, co Hana Kalvodová nepřišla do práce. Na střední průmyslové škole v Praze 9, kde učí, je kvůli tomu šuškanda. Nestalo se jí něco? Nezvedá telefon a nezanechala žádnou zprávu. Učitelé informují policii. Ta jede do rodinného domku v pražských Běchovicích. Na místě ji čeká horor.

V tratolišti krve zde nachází mrtvou nejen čtyřiapadesátiletou středoškolskou profesorku, ale i jejího o osm let staršího manžela Ladislava. „Smrt nastala následkem mnohočetných bodnořezných poranění,“ konstatuje na místě koroner.