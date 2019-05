Vláda přijala návrh zákona, který má bojovat proti dvojí kvalitě potravin

„Přiděluje se gesce Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která může udělit pokutu až do výše 50 milionů korun,“ řekl ministr Toman.

Uvedl to na příkladu masných konzerv. „Nesmí být rozdílný obsah masa a musí tam být stejná hlavní složka. Jestliže u značkového výrobku je obvyklé, že tam je vepřové maso, tak není možné, aby v České republice bylo jakékoli jiné, ať je to drůbeží nebo hovězí. Musí to být na první pohled rozeznatelné,“ zdůraznil šéf resortu zemědělství.



Skončit má to, že čeští zákazníci nakupují zboží v jiné, horší kvalitě než v některých západních zemích, přestože jde o výrobek se stejným obalem.



Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo návrh, který se týká jiného než potravinářského zboží. Oba návrhy projednala vláda v pondělí společně.

„Je to důležité téma a budeme se tomu chtít věnovat dlouhodobě,“ uvedl po jednání vlády premiér a šéf ANO Andrej Babiš.



„Chceme, aby řetězce, obchody, které prodávají zboží, zásadně odlišily, pokud se vyskytuje jiná kvalita, aby naši občané, zákazníci měli možnost si vybrat ten výrobek podle kvality a aby ten výrobek byl odlišen obalen a aby byl dostupný na českém trhu,“ řekl před pár dny po jednání se zástupci největších obchodních řetězců premiér.