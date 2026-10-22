Všechny děti dává na sport 43 procent rodin, v dalších 24 procentech rodin sportuje alespoň jedno dítě. Domácnosti s příjmem nad 80 tisíc korun měsíčně posílají podle STEM/MARK do sportovních kroužků častěji všechny děti. Jejich rodiče mají mnohdy vysokoškolské vzdělání a sami také kladný vztah ke sportu.
Naopak ve třetině domácností s dětmi žádné z nich sport nedělá. Častěji je to u rodičů bez maturity, s příjmem domácnosti do 40 tisíc korun a s negativním či neutrálním vztahem ke sportu. Za nejčastější důvod, proč děti nesportují, uvádějí lidé jiné koníčky nebo je sport zkrátka nebaví.
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Pro 16 procent rodin je ale největším důvodem finanční náročnost. „I tyto „nesportující“ děti se ale hýbou: polovina z nich tráví čas aktivním neorganizovaným pohybem venku několikrát týdně, 28 procent každý den,“ uvedla agentura.
Čas s kamarády ale také ambice rodičů
Téměř dvě třetiny rodičů sportujících dětí se domnívají, že hlavní motivací je pro jejich potomky zábava a čas s kamarády. Následují zlepšení kondice a zdraví nebo smysluplné vyplnění volného času. Pouze osm procent dotázaných připouští, že za sportováním dětí stojí ambice rodičů.
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Chlapci volí ke sportování častěji fotbal, florbal, hokej a posilovnu, dívky zase tanec, gymnastiku a aerobik. Výběr sportu se odvíjí i od věku dětí. Všestranně zaměřené kroužky dominují u těch nejmladších od čtyř do šesti let. Mladší školáci ve věku sedmi až deseti let častěji docházejí na hasiče, zatímco nejstarší mládež mezi 15 až 18 lety dává více přednost fitness a posilování.
Skladba nejoblíbenějších sportů se podle agentury za deset let příliš nezměnila. „Stejně stabilní je i míra dětské samostatnosti - o tom, na jaký kroužek budou chodit, si děti nejčastěji rozhodují samy. Výrazněji se ale změnilo zázemí kolem sportování: rodiče dnes za kroužky platí nominálně více a děti jsou podstatně častěji na tréninky vozeny autem,“ dodala analytička STEM/MARK Tereza Kyselová.