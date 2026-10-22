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Dvě třetiny rodin platí dětem sportovní kroužky. Dávají za ně více, zjistil průzkum

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  19:56
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ve dvou třetinách českých rodin chodí alespoň jedno dítě ve věku od čtyř do 18 let na sportovní kroužek. Hlavní motivací dětí ke sportu je podle dospělých zábava a čas s kamarády. Nejoblíbenější jsou fotbal, tanec, všeobecné sportovní kroužky s všestranným zaměřením, florbal a atletika. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. Konal se v září a zúčastnilo se ho 1543 lidí.

Všechny děti dává na sport 43 procent rodin, v dalších 24 procentech rodin sportuje alespoň jedno dítě. Domácnosti s příjmem nad 80 tisíc korun měsíčně posílají podle STEM/MARK do sportovních kroužků častěji všechny děti. Jejich rodiče mají mnohdy vysokoškolské vzdělání a sami také kladný vztah ke sportu.

Naopak ve třetině domácností s dětmi žádné z nich sport nedělá. Častěji je to u rodičů bez maturity, s příjmem domácnosti do 40 tisíc korun a s negativním či neutrálním vztahem ke sportu. Za nejčastější důvod, proč děti nesportují, uvádějí lidé jiné koníčky nebo je sport zkrátka nebaví.

Ať je to baví. Děti ke sportu příliš nenuťte, motivujte je vlastním pohybem

Pro 16 procent rodin je ale největším důvodem finanční náročnost. „I tyto „nesportující“ děti se ale hýbou: polovina z nich tráví čas aktivním neorganizovaným pohybem venku několikrát týdně, 28 procent každý den,“ uvedla agentura.

Čas s kamarády ale také ambice rodičů

Téměř dvě třetiny rodičů sportujících dětí se domnívají, že hlavní motivací je pro jejich potomky zábava a čas s kamarády. Následují zlepšení kondice a zdraví nebo smysluplné vyplnění volného času. Pouze osm procent dotázaných připouští, že za sportováním dětí stojí ambice rodičů.

Jak vést děti ke sportu. Zábava a všestrannost jsou klíčové

Chlapci volí ke sportování častěji fotbal, florbal, hokej a posilovnu, dívky zase tanec, gymnastiku a aerobik. Výběr sportu se odvíjí i od věku dětí. Všestranně zaměřené kroužky dominují u těch nejmladších od čtyř do šesti let. Mladší školáci ve věku sedmi až deseti let častěji docházejí na hasiče, zatímco nejstarší mládež mezi 15 až 18 lety dává více přednost fitness a posilování.

Skladba nejoblíbenějších sportů se podle agentury za deset let příliš nezměnila. „Stejně stabilní je i míra dětské samostatnosti - o tom, na jaký kroužek budou chodit, si děti nejčastěji rozhodují samy. Výrazněji se ale změnilo zázemí kolem sportování: rodiče dnes za kroužky platí nominálně více a děti jsou podstatně častěji na tréninky vozeny autem,“ dodala analytička STEM/MARK Tereza Kyselová.

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