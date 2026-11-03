Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dvě třetiny Čechů nechtějí ČT a ČRo pod kontrolou státu, placení z rozpočtu nevadí

Autor: ,
  12:10

Příprava transparentů na odpolední stávku studenty Jihočeské univerzity. (3. listopadu 2026) | foto: Petr LundákMAFRA

Více než dvě třetiny Čechů si přejí, aby Česká televize a Český rozhlas zůstaly nezávislé na státu i soukromých vlastnících. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro ČT. Více než polovina dotázaných podporuje financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou institucí v úterý 3. listopadu stávkují kvůli obavám o jejich nezávislost.

Podle průzkumu souhlasí 68 procent respondentů s tím, že by média veřejné služby měla zůstat mimo kontrolu státu nebo soukromého vlastníka. Výsledky přicházejí v době, kdy se diskutuje o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Právě kvůli obavám z ohrožení nezávislosti obou institucí se jejich zaměstnanci rozhodli v úterý stávkovat.

Převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet podporuje 54 procent dotázaných. Pouze 23 procent všech respondentů však prosazuje uskutečnění této změny co nejdříve v současné návrhu zákona. Dalších 31 procent by změnu podpořilo za předpokladu, že bude současně zajištěno stabilní financování a zachování nezávislosti obou médií.

Pro zachování současného systému poplatků se vyslovilo 34 procent dospělých Čechů, zbývajících 12 procent nemá na způsob financování jednoznačný názor.

Téměř polovina respondentů se zároveň domnívá, že vládní koalice veřejnosti dostatečně nevysvětluje navrhované změny ani jejich dopady na veřejnoprávní média a státní rozpočet. S postupem vlády v této oblasti plně souhlasí pouze 16 procent dotázaných.

Podpora protestů rozděluje voliče vlády a opozice

Průzkum se zaměřil také na postoje veřejnosti k protestním akcím na podporu České televize a Českého rozhlasu. Podíl jejich příznivců a odpůrců je přibližně vyrovnaný. Výrazně častěji protesty podporují voliči opozice, mezi nimiž dosahuje souhlas 88 procent.

Vyšší podporu mají akce také mezi obyvateli Prahy (69 procent), studenty (67 procent), vysokoškolsky vzdělanými lidmi (64 procent) a mladými lidmi (60 procent).

Naopak největší nesouhlas s protesty vyjadřují voliči vládních stran, z nichž je proti 72 procent. Podobný postoj zastává 60 procent lidí starších šedesáti let a 55 procent těch, kteří se o současné dění kolem veřejnoprávních médií příliš nezajímají.

Přibližně 54 procent dospělých Čechů považuje protesty na podporu ČT a ČRo za legitimní či nenásilné. Opačný názor zastává 22 procent respondentů. Vyšší míra nesouhlasu se objevuje především mezi voliči vládních stran (42 procent) a lidmi nad šedesát let (33 procent). I v těchto skupinách však větší část dotázaných protesty považuje za legitimní nebo k nim zaujímá neutrální postoj.

Reprízy, čtení z papíru i stopka tiskovkám. Známe detaily úterní stávky v ČT

Bleskový průzkum agentury STEM/MARK pro Českou televizi se uskutečnil 29. října 2026 na vzorku 814 respondentů.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Lidská kostra. Fotka zuboženého zajatce v německém lágru rozzuřila Ameriku

Americký voják Joe Demler po osvobození z německého zajateckého tábora Stalag...

Po třech měsících v nacistickém zajetí byl na pokraji smrti. Vyhublého amerického vojáka zachytil fotograf John Florea krátce po osvobození tábora pro válečné zajatce na západě Německa. Jeho snímek...

Zlato hodil pod křeslo, úspory bránil vidlemi. Poustevník popsal přepadení v jeskyni

ilustrační snímek

V Liberci dnes výpovědí okradeného muže žijícího v jeskyni na Českolipsku pokračoval soud se třemi obžalovanými. Pětašedesátiletý poustevník uvedl, že se před pachateli snažil šperky ukrýt pod křeslo...

3. listopadu 2026  12:32

Tanec s hudbou a čepice Večerníčka. Studenti demonstrují na podporu ČT a rozhlasu

Protest studentů HAMU za veřejnoprávní média. (3. listopadu 2026)

Stovky studentů vysokých škol se scházejí na podporu celodenní stávky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). První demonstrace vznikly v pražském parku Klárov, před Přírodovědeckou...

3. listopadu 2026  11:25,  aktualizováno  12:28

Je to prostě zločinná snaha zničit svobodu veřejnoprávních médií, tvrdí Havel

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně. Na snímku Matěj...

První schůze Sněmovny po bouřlivém nočním jednání o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, která vyvrcholila hlasováním v sobotu ve 4:36 ráno, začíná dvě hodiny po poledni. A spor o to...

3. listopadu 2026  5:48,  aktualizováno  12:27

Zloděj nakradl za miliony a policistům uniká. Nezkoušejte ho zadržet, varují

Policie hledá nebezpečného zloděje Bohumila Ševčíka. (3. listopadu 2026)

Pražští policisté hledají nebezpečného zloděje, který způsobil škody celkem za zhruba deset milionů korun. Vloupával se do domů a kradl auta, motocykly i stavební stroje. Ve zprávě na policejním webu...

3. listopadu 2026  12:23

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně zemřela

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

2. listopadu 2026  14:44,  aktualizováno  3. 11. 12:19

Zloději ukradli materiál i elektroniku. Aby zahladili stopy, zapálili odcizená auta

Policie viní dva muže z toho, že ukradli auta, která pak zapálili, aby...

Za rozsáhlou krádež z letošního dubna v objektu prostějovské firmy stíhají policisté dvojici mužů. Ti se do areálu vloupali a ukradli odsud nářadí, stavební materiál či notebook, to vše v hodnotě...

3. listopadu 2026  12:18

Dvě třetiny Čechů nechtějí ČT a ČRo pod kontrolou státu, placení z rozpočtu nevadí

Příprava transparentů na odpolední stávku studenty Jihočeské univerzity. (3....

Více než dvě třetiny Čechů si přejí, aby Česká televize a Český rozhlas zůstaly nezávislé na státu i soukromých vlastnících. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro ČT. Více než polovina...

3. listopadu 2026  12:10

Pod základním táborem Everestu se srazily vrtulníky s turisty, dva mrtví

Na heliportu v Nepálu se srazily dva vrtulníky

Dva vrtulníky se srazily při přistávání v nepálské vesnici pod základním táborem na Mount Everestu. Zahynul nejméně jeden člověk a dva další se zranili, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady.

3. listopadu 2026  12:06

Moderátoři v černé a omezené vysílání. Na budovách ČT a ČRo visí transparenty

Na budově České televize se objevil černý transparent s nápisem STÁVKA. (3....

Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Od půlnoci uvádějí moderátoři...

3. listopadu 2026  6:15,  aktualizováno  11:49

Uchazeč o práci hrozil úřednici bombou i nožem, odzbrojil ho svědek

ilustrační snímek

Muž ucházející se o zaměstnání vyhrožoval nožem pracovnici úřadu práce v Neratovicích. Svědek ho odzbrojil. Policisté útočníkovi ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu vyhrožování...

3. listopadu 2026  11:48

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Američané volí Kongres. Demokraté sahají po většině, mohou paralyzovat Trumpa

Příprava na volby v newyorském Brooklynu (3. listopadu 2026)

Ve Spojených státech se konají volby do Kongresu v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Američané v nich rozhodnou o rozložení sil v celé Sněmovně reprezentantů a o třetině křesel v...

3. listopadu 2026  9:05,  aktualizováno  11:45

Výuka pokračuje. Jak dnešní protesty prožívají nestávkující studenti

Na České zemědělské univerzitě probíhá standardní výuka. (3. listopadu 2026)

Zatímco centrem Prahy i dalších měst procházejí studentské pochody za veřejnoprávní média, ne na všech vysokých školách se rušila výuka.

3. listopadu 2026  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.