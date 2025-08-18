Dvě miliardy na rekonstrukci fakultní nemocnice utratily za techniku, zjistil NKÚ

Ministerstvo zdravotnictví přispělo fakultním nemocnicím v letech 2016 až 2022 dvěma miliardami korun ze státního rozpočtu na zlepšení stavu jejich často zastaralých objektů a zlepšení péče. Ačkoli stěžejní části tohoto programu měly být rekonstrukce a modernizace provozů, nemocnice za tyto peníze především nakupovaly zdravotnickou techniku a jiné stroje a zařízení.
Kontroloři zamířili nejen na samotné ministerstvo, ale i do fakultních nemocnic v Olomouci, Hradci Králové a do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zjistili například, že některé z nakoupených přístrojů nakonec fakultní nemocnice právě i kvůli neuskutečněným stavbám využívaly jen omezeně.
|
Kontrolní úřad se zaměřil na nelegální zaměstnance, stát přišel o desítky miliard
„Zjistili jsme, že žádný parametr, který se vztahoval ke stavebním akcím, rekonstrukcím a modernizacím stavebních objektů fakultních nemocnic, nebyl naplněn. Nebyly například zmodernizovány operační sály. Fakultní nemocnice naopak upřednostnily nákupy zdravotnické techniky a jiných strojů a zařízení,“ uvedl ke zjištěním člen kolegia NKÚ Vladimír Koníček, který kontrolu vedl.
Plány nákupu techniky se podle Koníčka naopak podařilo výrazně překročit. Nemocnice například pořídily 14 vozidel pro přepravu pacientů, přestože původní plán počítal pouze s jedním.
NKÚ uvádí, že ministerstvo dávalo peníze opakovaně bez dodatečných informací pro rozhodování o směrování této podpory. Ministerstvo podle něj nemělo ucelenou koncepci rozvoje materiálně technické základny nemocnic ani potřebnou analýzu ke stavební infrastruktuře nemocnic. A ačkoli jim rozdalo dvě miliardy korun, neuskutečnilo u nich v rozporu se zákonem o finanční kontrole žádnou veřejnosprávní kontrolu, uvádí NKÚ.
„Znamená to, že fyzicky na místě neověřovalo dodržování právních předpisů, podmínek pro čerpání prostředků ze státního rozpočtu ani plnění zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Na absenci kontrol u příjemců dotací upozorňuje NKÚ opakovaně,“ stojí v tiskové zprávě úřadu.
|
Nespravedlivý systém dotací. Miliardy z EU měly v Česku pomoci, ale šíří nerovnost
Kontrolní úřad na vzorku osmi kontrolovaných investičních akcí zjistil, že ministerstvo hodnotilo žádosti o dotace neprůhledně. Zakládalo tak podle NKÚ nerovný přístup k dotacím.
„Příkladem může být situace, kdy u pěti akcí podali žadatelé o dotaci své investiční záměry až po stanoveném termínu. Ministerstvo zdravotnictví v tomto případě porušilo vlastní pravidla, když tyto investiční záměry nevyřadilo a poskytlo dotace za více než 111 milionů korun,“ uvedl NKÚ.