Mladí Češi ztrácejí důvěru v prezidenta Zemana, u starších zůstává stabilní

13:08 , aktualizováno 13:08

Z politických institucí Češi nejvíc věří prezidentovi republiky. Důvěru v něj má 57 procent lidí. Za necelé dva roky ale stoupla nedůvěra v hlavu státu u mladých, a to o celých deset procent. Z posledního průzkumu agentury STEM z letošního června vyplývá, že současnému prezidentovi důvěřuje jen 43 procent dotázaných ve věku od 18 do 29 let. Naopak u starších zůstává důvěra relativně stabilní.