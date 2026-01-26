Nedůvěru v českého prezidenta vyjádřilo pouze 28 % dotázaných, 14 % mu věří „tak napůl“. Stejně úspěšně dopadli i zástupci institucí na komunální úrovni, zejména starostové či starostky, kterým věří shodně 58 % lidí. Nadpoloviční většina dotázaných má důvěru i v obecní zastupitelstvo.
|
Chybná strategie Petra Pavla a jeho okolí ke znovuzvolení je šancí pro vládní strany
Méně přesvědčivý výsledek je patrný při dotazování na Parlament. U Poslencké sněmovny se důvěra pohybuje okolo 22 %, naopak jí nedůvěřuje 39 % občanů. Senát je na tom o něco lépe, důvěru mu vyjádřilo 38 % dotázaných. U většiny občanů však převažuje smíšený názor. Při otázce na důvěru uvedly odpověď „tak napůl“ téměř dvě pětiny respondentů.
Nejhorší výsledek podle CVVM zaznamenala končící vláda. Nedůvěřovalo jí rekordních 55 procent občanů.
Nevyhraněný postoj zaujímají lidé ke krajským zastupitelstvům. Důvěru jim vyslovilo 41 % dotázaných. 43 procent lidí důvěřuje pak krajským hejtmanům.