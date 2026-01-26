Prezidentovi důvěřuje 58 procent lidí, Fialova vláda pohořela

  9:04
Největší důvěře české veřejnosti se jednoznačně těší prezident Petr Pavel, důvěru v něj má 58 % lidí. Bývalá vláda Petra Fialy na tom byla hůře, důvěřovalo jí jen 29 % občanů. Data vyplývají z dotazování Centra pro výzkum veřejného mínění, které proběhlo na přelomu listopadu a prosince 2025.
Nedůvěru v českého prezidenta vyjádřilo pouze 28 % dotázaných, 14 % mu věří „tak napůl“. Stejně úspěšně dopadli i zástupci institucí na komunální úrovni, zejména starostové či starostky, kterým věří shodně 58 % lidí. Nadpoloviční většina dotázaných má důvěru i v obecní zastupitelstvo.

Chybná strategie Petra Pavla a jeho okolí ke znovuzvolení je šancí pro vládní strany

Méně přesvědčivý výsledek je patrný při dotazování na Parlament. U Poslencké sněmovny se důvěra pohybuje okolo 22 %, naopak jí nedůvěřuje 39 % občanů. Senát je na tom o něco lépe, důvěru mu vyjádřilo 38 % dotázaných. U většiny občanů však převažuje smíšený názor. Při otázce na důvěru uvedly odpověď „tak napůl“ téměř dvě pětiny respondentů.

Nejhorší výsledek podle CVVM zaznamenala končící vláda. Nedůvěřovalo jí rekordních 55 procent občanů.

Nevyhraněný postoj zaujímají lidé ke krajským zastupitelstvům. Důvěru jim vyslovilo 41 % dotázaných. 43 procent lidí důvěřuje pak krajským hejtmanům.

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Střet kamionu a osobáku u Svitav nepřežil jeden z řidičů, tvoří se kolony

Na objízdné trase, která vede přes silnici I/34 a svitavský obchvat se kvůli...

Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, podle informací policie jeden z řidičů střet...

26. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  9:51

Kofola rozšiřuje působení v Latinské Americe. Kupuje minipivovary a kavárny

Kofola koupila v Latinské Americe minipivovary. (26. ledna 2026)

Skupina Kofola vstupuje do Latinské Ameriky akvizicí společnosti Alta Fermentación, která vlastní tři minipivovary, pražírnu kávy a rumovou palírnu v Panamě, Kolumbii a Ekvádoru. Společnost zároveň...

26. ledna 2026  9:48

Lžou a chtějí vás zastrašit. Clinton i Obama kvůli dění v Minneapolisu bijí na poplach

Američtí exprezidenti Barack Obama a Bill Clinton (16. října 2024)

Američtí exprezidenti Bill Clinton a Barack Obama odsoudili současné dění ve městě Minneapolis, kde federální agenti tento měsíc zastřelili dva občany USA. Clinton tyto události označil za děsivé,...

26. ledna 2026  9:48

Opilý muž spadl cestou z restaurace do koryta potoka, v mrazu tam ležel hodiny

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Život policisté zachránili podnapilému muži, který se v noci vydal pěšky z Kadova do Fryšavy pod Žákovou horou na Žďársku. Muž cestou spadl do koryta potoka. Policejní hlídka ho po více než čtyřech...

26. ledna 2026  9:43

Čekárny se plní zraněnými na ledě. Přibývá dopravních nehod i úrazů na horách

Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka. (23.ledna 2026)

Letošní zima s sebou nese oproti těm předchozím více úrazů na zledovatělých plochách. Jen včera dopoledne ošetřili třeba záchranáři v Moravskoslezském kraji tři desítky lidí, kteří se zranili, když...

26. ledna 2026  9:36

Vražda novináře Kuciaka opět u soudu. Obžalobě čelí Kočner i Zsuzsová

Marian Kočner u specializovaného trestního soudu, který se začal znovu zabývat...

V pondělí na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Jána Kuciaka, při které vrah v roce 2018 zastřelil také reportérovu přítelkyni Martinu Kušnírovou. Obžalobě čelí Marian Kočner a...

26. ledna 2026  7:55,  aktualizováno  9:36

Dušičky, Památka zesnulých a svátek Všech svatých 2026

ilustrační snímek

České hřbitovy se každoročně 2. listopadu rozzáří tisíci světel. Dušičky, neboli Památka všech věrných zemřelých, sice v moderní době představují především tichou vzpomínku na ty, kteří už tu nejsou...

26. ledna 2026  9:33

Kdo nahradí Bobka? Dnes se rozhodne o novém řediteli pražské zoo

Do nejužšího výběru na nového šéfa či šéfku pražské zoologické zahrady se...

Komise a rada města budou v pondělí rozhodovat o novém řediteli pražské zoologické zahrady. Do užšího výběru postoupili podle serveru Seznam Zprávy bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý...

26. ledna 2026  8:49

Silničáři varují před ledovkou, na D3 u Tábora kvůli ní havarovalo několik aut

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na komunikacích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli...

26. ledna 2026  6:34,  aktualizováno  8:25

Zemřel významný český entomolog Sláma. Jeho objevy inspirovaly mezinárodní výzkumy

Entomolog Karel Sláma.

Ve věku 91 let zemřel v sobotu 10. ledna významný český entomolog Karel Sláma, jedna z nejvýraznějších osobností světové fyziologie hmyzu. Dlouholetý pracovník Entomologického ústavu Biologického...

26. ledna 2026  8:19

Střelba v Minneapolisu je chaos vyvolaný demokraty, prohlásil Trump

Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...

Zastřelení dvou lidí federálními agenty v americkém Minneapolisu je podle republikánského prezidenta Spojených států Donalda Trumpa důsledkem demokraty vyvolaného chaosu. V noci na pondělí to napsal...

26. ledna 2026  7:44

