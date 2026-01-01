náhledy
Na 2. listopadu připadá Památka všech věrných zemřelých, lidově nazývaná Dušičky. Lidé v tento den vzpomínají na své zesnulé příbuzné a přátele, navštěvují hřbitovy a zapalují svíčky na hrobech. (29. října 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Dušičky však navazují na slavnost Všech svatých, která se slaví 1. listopadu. Zatímco tento den patří uctění všech svatých, následující Památka zesnulých je v katolické církvi věnována především modlitbám za duše zemřelých v očistci. (30. října 2026)
Autor: MAFRA
Kořeny některých tradic spojených s tímto obdobím sahají až ke keltskému svátku Samhain, který se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu. Keltové totiž věřili, že se tehdy duše zemřelých vracejí mezi živé, a cestu jim tak osvětlovali svítilnami. (31. října 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Své zesnulé předky uctívali také pohanští Slované, kteří pořádali obřady a hostiny přímo na pohřebištích. Vzhledem k prolínání keltské a slovanské kultury se tak předpokládá, že se podobné tradice udržovaly i na území dnešního Česka. (1. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Křesťanskou Památku všech věrných zemřelých zavedl v roce 998 opat Odilo z francouzského kláštera Cluny. Jeho cílem bylo pokřesťanštit přetrvávající pohanské tradice a svátek se postupně rozšířil do dalších benediktinských klášterů. (29. října 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V Římě se Dušičky začaly slavit ve 13. století. V roce 1748 papež Benedikt XIV. rozšířil zvyk sloužit tři mše na kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe, od roku 1915 pak tuto možnost získali kněží v celé katolické církvi. (30. října 2026)
Autor: MAFRA
V Česku jsou Dušičky spojené především s návštěvami hřbitovů, úpravou hrobů a pokládáním květin či věnců. Tradici dodržují nejen věřící, ale také lidé bez náboženského vyznání. (31. října 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Jednotlivé dušičkové symboly mají v křesťanské tradici vlastní význam. Živé květiny představují víru ve věčný život, zatímco světlo zapálených svíček symbolizuje přítomnost zmrtvýchvstalého Krista. (31. října 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Součástí Dušiček jsou také bohoslužby v kostelech, hřbitovních kaplích nebo u hlavních hřbitovních křížů. Kněží mohou při obřadech nosit černá roucha a společně s věřícími procházet hřbitovem, kde kropí hroby svěcenou vodou. (1. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
K Dušičkám se dříve pojily také lidové zvyky a pověry. Peklo se například pečivo ve tvaru kostí, kterým lidé obdarovávali chudé a pocestné, a v jižních Čechách ještě na počátku 20. století chodili koledníci prosit o dušičkové rohlíky. (30. října 2026)
Autor: MAFRA
V anglosaských zemích a Spojených státech se 31. října slaví Halloween, jehož tradice rovněž sahají ke keltskému Samhainu. Na rozdíl od českých Dušiček jsou pro něj typické strašidelné kostýmy, vydlabané dýně a dětské koledování o sladkosti. (31. října 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Odlišnou podobu mají oslavy v Mexiku, kde se od 31. října do 2. listopadu koná Día de Muertos neboli Den mrtvých. Rodiny připravují barevné oltáře s fotografiemi zesnulých, jejich oblíbenými pokrmy, cukrovými lebkami a květinami, které mají duším ukazovat cestu domů. (29. října 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA