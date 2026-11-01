OBRAZEM: Svíčky a květiny. Jak se na zesnulé vzpomíná v Česku i ve světě

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KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě
Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...
Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek
Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku
Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...
Nový James Bond? Spekulace jsou lichotivé, přiznal herec Jack Lowden
Skotský herec Jack Lowden reagoval na spekulace, že by mohl převzít roli Jamese Bonda po Danielu Craigovi. Zájem, který okolo něj panuje, označil za lichotivý, další komentáře ale odmítl. Podpořil ho...
Primátorem Jihlavy se opět stal Petr Ryška z ODS, ANO odešlo do opozice
V čele krajského města Vysočiny bude i v následujících čtyřech letech stát Petr Ryška z ODS. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zvolen hlasy nejen nově sestavené koalice. Ta zahrnuje Tým pro...
Kauza daňových úniků za sto milionů. Jsou to konspirační mlhy, řekli soudu manželé
Krajský soud v Olomouci se začal zabývat rozsáhlým případem krácení daně. Podle obžaloby podnikatel Pavel Široký s manželkou Gabrielou, s nimi spojenou firmou a jedním cizincem způsobili českému...
Z politiky do zbrojení. Pekarová na Tchaj-wanu dojednávala montáž českých dronů
Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová vystoupila na Tchaj-wanu při otevření Global UAV Academy. Na akci zaměřené na mezinárodní spolupráci v oblasti zbrojního průmyslu...
Pavlovi chybí debata, co má ČT plnit. Studenti se podle Babiše nechali zneužít
Debata o tom, zda mají být zrušeny poplatky pro Českou televizi a pro Český rozhlas, je podle prezidenta Petra Pavla od začátku mylně nastavená. Postrádá v ní, jakou roli by veřejnoprávní média měla...
Česko čeká stávka veřejnoprávních médií. Přinese omezené vysílání a protesty
Veřejnoprávní média upřesnila podobu stávky, jež začne o půlnoci z pondělí na úterý a potrvá 24 hodin. Organizátoři z Iniciativy Veřejnoprávně! upozorňují na zásadní změny ve vysílání. Řada pořadů...
Vláda schválila armádní koncepci. Nezajistí plnění spojeneckých závazků, řekl Pavel
Novou Koncepci výstavby armády do roku 2040 schválila vláda. Po jednání to řekl premiér Andrej Babiš. Podle prezidenta Petra Pavla nezajistí koncepce plnění spojeneckých závazků a připravenost na...
Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně je vážně zraněná
Kvůli srážce osobního a nákladního vozu je neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž ji vrtulník...
Zahradnický materiál způsobil lidem v jablonecké firmě dýchací potíže, třináct ošetřených
Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovaly složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku dráždivé látky v prostorách expediční firmy Megaknihy v Jablonci nad Nisou....
Babiš i Pavel jsou proti účasti ruských hokejistů na akcích, dokud trvá válka
Premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel jsou proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních akcích, dokud Rusko pokračuje v agresi vůči Ukrajině. „Pokud jednou bylo rozhodnuto že tam nepatří,...
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Koncepce počítá s roboty i bojem ve vesmíru. Dvě procenta HDP nestačí, varuje armáda
Česko stojí před nejzásadnější proměnou své obrany za poslední desítky let. Ministerstvo obrany dokončilo novou Koncepci výstavby Armády České republiky do roku 2040. Dokument přiznává vnitřní dluh,...
Požár hotelu v Krkonoších napáchal škodu za 15 milionů, policie prověřuje různé verze
Policie prověřuje nedělní požár hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou pro podezření z obecného ohrožení a poškození cizí věci. Dnes hasiči s policisty zkoumali místo požáru. Hasiči odhadli škodu na 15...