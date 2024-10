Praha má první centrum duševního zdraví pro těhotné. Pomůže i po porodu

Centrum sídlí v Poliklinice na Zeleném pruhu v Praze 4, zkušební provoz odstartoval začátkem září. Je součástí příspěvkové organizace Zahrada pro duši, kterou chce město vytvořit síť péče o duševní zdraví. Na fungování CPDP vyčlenil magistrát pro letošek 10 milionů korun.

Služba je určena ženám, které se léčí s duševními obtížemi a plánují těhotenství, těhotným a ženám po porodu, u nichž se objeví příznaky duševních obtíží. Podle psychiatra a vedoucího CPDP Antonína Šebely jde nejčastěji o matky s úzkostmi či depresivními příznaky, takové diagnózy tvoří až 60 procent případů. Jak ale upozornil, nejde jen o péči o matky, na centrum se mohou obrátit také jejich partneři.

„Ženy k nám mohou chodit každý den, takže nejistoty v rámci mateřství, péče, kojení tu mohou řešit s odborníky denně,“ popsal Šebela. Důležitou součástí je také dětský koutek, který má podle vedení centra pomoci například v situaci, kdy rodiny nemohou po dobu návštěvy zajistit hlídání dětí.

Kromě individuálních a skupinových psychoterapií mohou lékaři v centru předepsat také například antidepresiva, která nebudou mít vliv na těhotenství či na kojení.

Tým psychiatrů a psychologů doplňuje mimo jiné také porodní asistentka či psychiatrická sestra. Do budoucna chce centrum rozšířit nabídku péče také o služby denního stacionáře pro těhotné a ženy s malými dětmi či adiktologickou poradnu a sociální pracovníky.

„Začínám si užívat mateřství, což jsem si nikdy nemyslela, že by se mohlo stát,“ řekla jedna z klientek centra. „Na začátku jsem malou chtěla s prominutím vyhodit z okna a sešít jí oči, protože nespala, brečela. Já jsem strašně trpěla a ona také,“ popsala svou zkušenost. Do péče odborníků v centru se dostala během několika dní, na terapie pak docházela denně v průběhu tří týdnů.

Péče je zcela hrazena pojišťovnou. Podle Šebely je klíčové, aby se lidé k péči dostali co nejdřív. Za první měsíc provozu prošla centrem více než stovka klientů. Podle Šebely by rychlá pomoc měla být přístupná i nadále, a to i za předpokladu, že se zájem o služby zvýší.

Jak ale upozornila náměstkyně primátora pro oblast sociální a zdravotní péče Alexandra Udženija, podobná zařízení je potřeba budovat nejen v hlavním městě, ale také v ostatních krajích. „Nemůžeme na to být sami a je vidět, že je o to velký zájem. Maminky a rodinní příslušníci opravdu potřebují pomoc, radu a potřebují na to nebýt sami,“ řekla Udženija.