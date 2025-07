Influencerky malují falešný obraz mateřství, upozorňuje psychiatr Šebela

Také z toho důvodu Praha vloni otevřela úplně první Centrum perinatálního duševního zdraví (CPDP) v České republice, které poskytuje psychologickou i psychiatrickou pomoc těhotným ženám, matkám po porodu i jejich rodinám. Další díl podcastové série Příběhy duše otevírá debatu o psychickém zdraví žen v těhotenství a po porodu.

„Nejčastěji k nám do centra chodí klientky, které jsou přetížené, mají obavy, že se nepostarají o miminko a často se v nové mateřské roli necítí tak, jak doufaly. Pokud bychom mluvili o čistě psychiatrických diagnózách, tak úzkostné poruchy se objevují asi u deseti procent žen a těžké deprese u pěti procent. To už jsou ale stavy, kdy je potřeba farmakologická léčba,“ vysvětluje psychiatr a vedoucí centra Antonín Šebela.

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D. Psychiatr, vedoucí Centra perinatální duševní péče, působí také v Národním ústavu duševního zdraví. Odborník na perinatální duševní zdraví. Podílí se na výzkumu i klinické péči o ženy v období těhotenství a po porodu.

Centrum perinatálního duševního zdraví je první svého druhu nejen v Praze, ale i v celé České republice. Ženy v centru najdou psychiatrickou ambulantní péči, kam mohou chodit denně. Psychoterapeuti provádí například vyšetření, zda potíže ženě způsobila poporodní psychóza či jiná obtíž, nebo jde o jednorázový případ.

„Centrum je otevřené pár měsíců a už máme v registraci přes čtyři stovky rodných čísel. A jsou to ženy z celé republiky, protože podobné péče se jim zatím nikde nedostane. Takže potřeba je tady zjevně velká. Apeluji na všechny zástupce krajů, ať o podobném centru také uvažují, protože to do naší společnosti za relativně málo peněz může přinést obrovské benefity. Možná větší, než si dnes uvědomujeme,“ popisuje náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS), která stála u vzniku projektu společně s psychiatrem Šebelou.

Deprese, nebo špatná nálada?

Loni v Česku porodilo 83 tisíc žen, přičemž deset procent z nich mělo podle Šebely psychiatrickou diagnózu, což je 8300 žen ročně. Systematická péče se ale těmto ženám zatím nedostává. „Dělali jsme si vlastní výzkum, kdy jsme se ptali 180 žen, co jsou podle nich takzvané vyvolávače duševní nepohody. Často se tam objevovala nulová podpora nejbližšího okolí a špatně mířená slova příbuzných a přátel,“ vysvětluje Šebela.

Michaela Zahradníčková Vedoucí sestra Centra perinatální duševní péče. Zahradníčková absolvovala obor Všeobecná zdravotní sestra na SZŠ a VZŠ Pardubice. Poté úspěšně dokončila specializační vzdělání v oboru Dětská sestra a Psychiatrická sestra. Aktuálně působí jako vrchní sestra v Centru perinatální duševní péče a v Centru duševního zdraví pro děti a adolescenty. Před vstupem do CPDP pracovala jako dětská sestra a krizový intervent na JIP dětského oddělení Oblastní nemocnice Kolín. Má dlouholetou praxi i na novorozeneckém oddělení. V rámci multidisciplinárního týmu se podílí na podpoře maminek v perinatálním období a péče o miminka, vede edukativní skupiny v CDZ a zajišťuje provoz oddělení.

Ženy jsou podle něj po porodu absolutně přehlížené a veškerá pozornost se upírá na novorozence. Snadno tak mohou získat dojem, že nikoho nezajímají jejich pocity a nesvěří se. Na co by se tedy mělo okolí těhotných žen a novopečených maminek zaměřit? Podle Šebely je zásadní čas. „Pokud člověk hubne, nejí, protože to považuje za zbytečné, nic ho nebaví a trvá to dva týdny po většinu dní, tak už mluvíme o depresi,“ upozorňuje. Zároveň dodává, že pokud žena zažije depresivní epizodu kdykoliv jindy v životě, existuje velké riziko, že ji zažije znovu po porodu.

Diskutující v nejnovějším díle podcastu Příběhy duše se zároveň shodují, že je na porod v posledních letech nahlíženo jako na zážitek, kdy je ženám slibováno, že to bude život měnící okamžik. Stále je tady ale možnost, že nastane nějaká komplikace, a žena si to dává za vinu. „Určitě bychom měli stále připomínat realistický obraz mateřství, protože sociální sítě podporují dojem, že maminky mají všechno zvládat okamžitě a mít to perfektní,“ vysvětluje vrchní setra zmíněného centra Michaela Zahradníčková.

Ženy mají podle ní strach z odsouzení a nepochopení. Navíc ve společnosti panují velké předsudky k jakýmkoliv psychickým problémům. Důležité je proto vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se budou ženy cítit pochopené a nebudou mít strach říct si o pomoc.

Antidepresiva i při kojení

Velkým mýtem je také představa, že kojící žena nemůže užívat antidepresiva. Přitom v současné době je na trhu několik variant dostupných antidepresiv, které jsou bezpečné i pro kojící matky. „Už nějakou dobu se o tom snažíme informovat ženy, praktické lékaře a gynekology a pořád to musíme opakovat,“ vysvětluje Šebela. Zároveň dodává, že u lehké deprese mohou stačit pouze psychoterapie.

Centrum plánuje rozšířit nabídku péče také o služby denního stacionáře pro těhotné nebo ženy s malými dětmi a rozšířit tým o sociální pracovníky či adiktologickou poradnu pro těhotné. Plánem je dosáhnout toho, aby v Praze v budoucnu existovalo místo, kde mohou být ženy hospitalizované i se svými dětmi, aby nemusely být oddělené od dítěte.