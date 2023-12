Za trestné činy mohou jen málokdy, hájí duševně nemocné hnutí Nevypusť duši

Přehled krizových linek Pro děti, mladistvé a studující do 26 let: Linka bezpečí: 116 111, e-mail, chat

Pro dospělé od 18 let: Linka první psychické pomoci: 116 123, chat

Pražská linka důvěry: 222 580 697

Krizová linka In IUSTITIA: 773 177 636

Krizové linky Dům tří přání: 607 199 291, 606 056 200

Krizová linka In IUSTITIA pro anglicky mluvící: 773 177 844

Krizová linka Policie ČR: 974 823 158