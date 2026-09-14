Trestní oznámení i zneužitý účet. Knihovna čelila cílenému útoku, tvrdí Dušek

Podle Duška se instituce stala terčem snahy o cílenou diskreditaci a eskalaci napětí. Neznámý pachatel měl zneužít identitu a e-mailovou adresu tehdejšího ředitele Tomáše Sedláčka k rozesílání vulgárních zpráv.
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„Někdo ukradl jeho internetovou identitu a e-mailem s příponou knihovny rozesílal maily, které byly strašně hanlivé. Jeden mail přišel Putnovi a byl strašně sprostý. Pojali jsme podezření, že někdo zezadu úmyslně přilévá oleje do ohně, aby ještě zhoršoval tu situaci,“ popsal Dušek s odkazem na tehdejší napjatou atmosféru.
Vedení kvůli tomu podalo trestní oznámení, policie i státní zastupitelství však věc odložily s tím, že nebyl spáchán trestný čin. Dušek vyloučil, že by za rozesíláním stál někdo z odcházejícího personálu.
Knihovna se zároveň potýká se zneužitím svého bankovního účtu určeného pro veřejné příspěvky. Ten se podle Duška objevil v podvodné internetové reklamě lákající na investiční fond do kryptoměn.
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Podvedení lidé, kteří se domnívali, že investují, posílali peníze na účet knihovny. Když zjistili, že byli oklamáni, obrátili se na policii. „Těch případů jsou desítky. Těm lidem samozřejmě peníze vracíme, to není žádný problém, ale ta práce a administrativa kolem toho je obrovská,“ vysvětlil Dušek.
Do datové schránky instituce podle něj stále přicházejí výzvy od krajských policejních ředitelství z celé republiky, poslední z nich pak 8. září z Liberce. „Zahlcovalo to účetnictví, poškozuje to jméno a vyvolává pochybnosti. Jsem přesvědčen, že zde probíhal soustředěný útok na knihovnu,“ uzavřel Dušek.