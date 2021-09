Ani nejčernější scénář nemocnice nezahltí, některé ruší covidová lůžka

I ten nejčernější scénář tedy nebude tak černý, jak byl na jaře nebo v minulém roce. Podle předpokladu, který Ladislav Dušek představil poslancům, by mohlo být v nemocnicích najednou i více než 500 pacientů s covidem. Situace by mohla nastat v druhé polovině září. Necelá stovka pacientů by byla na jednotkách intenzivní péče.

„Návrat velké masy lidí do běžného života nevyhnutelně povede k tomu, že nákazy porostou,“ uvedl Dušek. Je podle něj otázkou, jak velký dopad to bude mít.



Nárůst však nebude podle něj strmý, srpnová čísla podle něj byla pozitivní. Vypadají lépe než loni koncem prázdnin nebo letos v březnu, kdy bylo v nemocnicích například přes devět tisíc lidí.

Ve čtvrtek bylo v nemocnicích 109 lidí s covidem – ať již kvůli němu, nebo ho měli i bezpříznakově. Třináct z nich je v těžkém stavu. Oproti situaci přesně před týdnem je hospitalizovaných o 44 více.

Momentálně je v celé republice volných 576 covidových lůžek, u kterých je používán přístroj HFNO pro vysokoprůtokovou aplikaci kyslíku nebo CPAP pro trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách. Dále je volných 1116 standardních lůžek s kyslíkem a 215 pro umělou plicní ventilaci (UPV) či neinvazivní ventilaci (NIV). Dohromady je tedy možné využít ještě přes 1 900 lůžek.



Aktuální přehledy kapacit lůžkové péče v ČR. (10. září 2021)

Takže i při nejhorším scénáři by měly být nemocnice covidovými pacienty naplněny jen ze čtvrtiny. Vytíženost nemocnic je v zásadě hlavním kritériem pro hodnocení nebezpečnosti dalšího vývoje epidemie.

Některé nemocnice vzhledem k přebytečné kapacitě také počet lůžek, které vyčlenily pro covidové pacienty, ruší. Karvinská hornická nemocnice například snížila v červnu počet lůžek na polovinu. „Už je čas, abychom se všichni vrátili do období před pandemií. O infekční pacienty by se měla starat infekční oddělení,“ sdělil ředitel zařízení Tomáš Canibal.



Nejhorší je Karlovarský kraj

Z regionů je na tom nejhůře Karlovarsko. I tamější zdravotníci nicméně hlásí, že jsou na případný nápor v nemocnicích připraveni.



Podle lékařské ředitelky karlovarské nemocnice mají připravený detailní pandemický plán pro příští týdny a měsíce. Ten se spustí ve chvíli, kdy se bude blížit naplněnost infekčního oddělení nemocnice, které má aktuálně kapacitu 20 lůžek.

„Poté budeme postupně reprofilizovat kyslíková lůžka na dalších odděleních na covidová a podle aktuální situace budeme dělat příslušné úpravy i na oddělení intenzivní péče,“ vysvětlila Dagmar Uhlíková.

Co by ještě přinesl černý scénář

Jako příklad možného opatření v případě nejhoršího scénáře ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zmínil možnost povinného nošení ochrany dýchacích cest i na pracovišti. „Restaurace by mohly být jen pro předem rezervované nebo obchody formou ‚click and collect‘,“ doplnila Svrčinová.



Bez ochrany očkováním nebo prodělaným covidem-19 je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky asi 435 tisíc seniorů. „Očkování je jedinou šancí, jak zabránit šíření nákazy,“ řekl ale Adam Vojtěch.