Nemocnice to zvládly, ani nejhorší scénáře už nehrozí jejich naplněním

Nyní je v nemocnicích 740 lidí s covidem, nejméně za posledních osm měsíců. V těžkém stavu je 133 z nich. Pacienti s covidem už podle Duška přestávají limitovat poskytování běžné nemocniční péče. Kolem poloviny června by měla být zátěž v nemocnicích velmi nízká, nově hospitalizovaných budou jen jednotky. Teď nemocnice přijímají kolem 30 lidí s covidem denně, necelá pětina má vážný průběh nemoci.



„Máme i scénáře, které pracují s nějakým rizikovým vývojem po rozvolňování, ale ani tam není vidět potenciál zásahu do nemocnic díky proočkování vysoce seniorních kategorií obyvatel,“ uvedl. Podle něj se ale už od zmírňování po Velikonocích žádné zhoršení neprojevuje.

Jedna třetina z nakažených seniorů má vysokou pravděpodobnost, že se dostanou s vážným průběhem do nemocnice. Za týden se pozitivita prokázala zhruba u 600 z nich a jejich počty díky očkování klesají ještě víc než u celé populace. Nových případů celkově ubývá o 25 procent až 30 procent každý týden.

„V současné době vidíme, že epidemie silně brzdí. Nevidíme žádné zakolísání nebo nárůst. Platí to pro všechny regiony,“ dodal Dušek. Rozdíly mezi kraji, které byly ještě začátkem května poměrně velké, se tak postupně snižují. V současné době je více než polovina krajů pod hranicí 50 nových případů za týden na 100 tisíc obyvatel.

Incidence už jen 25

Do konce prvního červnového týdne by se podle Duška Česko mělo dostat na týdenní počet 25 na 100 tisíc obyvatel. Nové případy tak půjde stoprocentně kontrolovat v jednotlivých ohniscích a trasovat. „Až do léta budeme efektivně brzdit,“ dodal. Současné reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších osob, které se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, je 0,7 až 0,8.

Je třeba se podle Duška soustředit na vysoce rizikové nákazy, například související s cestováním do zahraničí, nákazy po očkování nebo nákazy s rychlým průběhem odhalené až v nemocnici.

Statistici evidují asi 3 600 lidí, kteří byli pozitivně testovaní po očkování. Jen 0,17 procenta z nich se nakazilo později než dva týdny po druhé dávce. Těžký průběh nemoci pak mělo 0,01 procenta vakcinovaných. „Nákazy po vakcinaci je nutné posuzovat dle doby od aplikace dávky očkování. Dojde-li k nákaze před vakcinací nebo krátce po ní, nemůže očkování ještě dotyčného chránit,“ uvedl Dušek.

Z dat o očkování vyplývá, že dokončené očkování má 11,6 procenta populace a alespoň jednu dávku dostala zhruba třetina lidí. Mezi nejstaršími seniory nad 80 let už bylo očkováno plně 60 procent a částečně 75 procent. U sedmdesátníků byla alespoň jedna vakcína podána 76 procentům, u lidí nad 60 let více než 60 procentům.