Šok po střelbě, sebevražedné myšlenky. Volali i senioři, říká krizový intervent

Vaše organizace se zabývá primárně předsudečným násilím. Jak vznikla myšlenka zřídit krizovou linku?

Krizovou linku neprovozujeme běžně. Naše linka v běžném formátu je ryze poradenská a volají na ni lidi, kteří se chtějí dovolat do poradny pro oběti předsudečného násilí.

Toto byla výjimečná událost, kdy jsme si řekli, že máme v týmu krizové interventy, kteří můžou nabídnout svou službu. Snažili jsme se pomoc koordinovat i přes policii, abychom někde nepřekáželi. Poté jsme vyhodnotili, že nejlepší, čím můžeme přispět, bude zřízení krizové linky.

Tu jsme vytvořili před sedmnáctou hodinou hned ve čtvrtek jednadvacátého. Přibližně dvě hodiny po útoku a od prvních minut fungování tam lidé začali volat. Ať už přeživší, kteří přímo na místě byli, nebo ti, kteří tam měli své blízké, děti, partnery nebo kamarády.

Kolik lidí se na vaši linku obrátilo?

Během prvních dvou dnů jsme vyřídili přes 200 telefonátů. Respektive nám zavolalo nejméně dvě stě čísel, některá opakovaně.

S jakými potížemi se na vás lidé nejčastěji obraceli?

Témata se v čase vyvíjela. Ze začátku to byl šok z toho, že se něco takového vůbec mohlo stát. Později to byla potřeba získat další informace. V průběhu noci se objevila častěji témata zoufalství, osamělosti a prožívání sebevražedných myšlenek.

V několika případech jsme zařizovali pomoc ještě policejních interventů přímo na místě. Dále jsme pomáhali volajícím s přivoláním policie a záchranky pro ně nebo pro jejich blízké.

První noc po střelbě volalo také více přeživších, kteří byli přímo na místě. Mluvili o hrůze, kterou zažili, ale také o výčitkách a pocitech viny, že oni přežili a jejich blízcí ne.

Druhý den ráno se k tomu přidaly otázky, jak teď fungovat nebo jak přejít do běžného života. Později se u volajících objevovalo také naštvání – na společnost, systém, střelce, práci policie. I to naštvání je ale přirozenou reakcí na stres, tak mi přijde v pořádku, že lidé mohli i tuto emoci na lince zpracovat.

Byly si telefonáty na vaší linku kromě těchto témat ještě něčím podobné?

To, co se volajícím stalo, často nebyli schopni rozumově pojmout. Což je charakteristické pro většinu témat krizové intervence – stane se něco, co nás přesahuje, co si nedovedeme rozumově vysvětlit. Pro volající to bylo příliš čerstvé, příliš zraňující.

V takovém případě se potřebují stabilizovat, trochu zklidnit a získat nějaký náhled na situaci. Během akutní stresové reakce naše hlava často „odpojí“ všechny přebytečné funkce a zvolí jednu z přirozených strategií – útěk/útok nebo zamrznutí. To je evoluční danost. Rozumové uvažování je v tu chvíli mimo provoz, prožívání do jisté míry taky.

My potom vnímáme ten nesoulad – něco nám říká tělo (třeba se třese), něco silné emoce (pláč, vztek) a rozum to není schopný zpracovat. Krizová intervence může pomoci tomu, aby se tyto složky dostaly zase do rovnováhy. A taky k vyhlídce naděje, že teď to sice bude nějakou dobu těžké, ale že tu situaci můžeme zvládnout a život bude pokračovat dál

Překvapilo množství volajících seniorů

Vy sám jste na lince zvedal telefony volajícím. Jaké pro vás bylo poslouchat příběhy vašich volajících?

Do jisté míry ulevující, protože člověk nemusí sedět s rukama v klíně a může alespoň něco dělat. Pomohlo mi to vyrovnat se s tím, co zasáhlo asi všechny. Na člověka potom samozřejmě doléhají emoce a prožívání lidí a příběhy, které slyší.

Poslouchat silné příběhy musí být náročné. Co dělají krizoví interventi pro to, aby se sami udrželi v psychické pohodě a nenechali se zahltit?

Během práce na lince je potřeba si dělat psychohygienické pauzy. Měli jsme obrovskou výhodu v tom, že jsme nebyli v kanceláři nikdy sami. Vždy minimálně ve dvou, plus jsme měli na lince ještě další krizové interventy, kteří se nám externě nabídli jako dobrovolnická pomoc.

Když proběhl nějaký opravdu náročný telefonát, tak jsme to potom mohli řešit s ostatními. Hned na pátek jsme si domluvili supervizi, což je nástroj ošetření pro lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích a kteří se setkávají s náročnými tématy.

Co bylo pro vás během práce na lince nejtěžší?

Nejtěžší bylo vypnout, dostat se z toho pryč a přejít od telefonátů do běžného fungování. Uvědomit si, že je potřeba nakoupit, uspat děti, věnovat se běžným činnostem.

Míra urgence byla obrovská, protože volali lidé, kteří si nepotřebují jen tak povídat, ale protože jsou v opravdu krizové situaci. Když s těmi lidmi mluvíte, víte, co a jak máte dělat. Ale to množství příběhů a nasdílených emocí ve vás zůstane i potom, co položíte sluchátko. Lze to ale ošetřit právě tou supervizí.

Pro některé, především starší lidi, je psychické zdraví pořád trochu tabu a o pomoc odborníků si neřeknou. Vnímal jste, že by volající byli jednotná věková skupina?

Vůbec. Pokud mě něco během práce na lince překvapilo, tak to, že šlo o široké spektrum volajících a plno z nich byli senioři. Tím, že se celá událost stala na fakultě, tak častěji volali samozřejmě studenti, ale lidí na prahu důchodového věku bylo opravdu také velké množství.

Na konci roku oznámila bohnická linka důvěry, že pro nedostatek peněz a pracovníků končí. Jak hodnotíte tento krok?

Je mi to hrozně líto, protože tady byla dlouhodobě a šlo o jedno z prvních míst, kam bylo možné se obrátit. V Praze vedle Riapsu byla krizovka v Bohnicích stálicí a poskytovala kvalitní práci, která se zároveň velmi dobře vyvíjela.

Nejenom linka pomoci, ale celkově krizový obor se v České republice díky nim výrazně posunul. To, že není možné najít peníze nebo personál na další provoz, je mi opravdu líto.

S duševním zdravím pomáhají v dnešní době také různé aplikace v telefonu. Myslíte si, že technologie mohou nahradit linky a přímý lidský kontakt?

To si nemyslím. Na druhou stranu mi přijde užitečné, že pokud se člověk ocitne v krizové situaci, tak má v ruce dobrý nástroj a díky aplikacím si může sám pomoct. Je skvělé, že se ve stavu dezorientace a šoku dostane do činnosti, která vede k uklidnění.

V aplikacích bývají postupy a relaxační techniky, díky kterým se člověk může dostat zpátky ke svému tělu, prožívání a rozumu. Pokud vím, tak ve všech aplikacích jsou i kontakty na krizové linky, takže se počítá s tím, že to není samospásný nástroj, ale že je kontakt s dalším člověkem opravdu důležitý.