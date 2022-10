Vybíráním popelnic se dá skvěle ušetřit, stačí se nebát, říká student

Dumpster diver Áron Tkadleček.

Jak jsi s dumpster divingem začal a jak dlouho to děláš?

Před deseti lety jsem začal studovat gymnázium v Jihlavě. S kamarády jsme si prostě řekli, že se zkusíme do těch kontejnerů podívat. Jsou období, kdy to dělám víc, pokud jsou v okolí kontejnery, kam se dá pohodlně dostat.

Teď máš aktivnější období?

Jo. Teď mám po cestě ze školy Kaufland, kde se dá dumpsterovat, takže se tam pokaždé stavím.

Studoval jsi v rámci Erasmu i v Německu. Je jednodušší dumpsterovat tam než Česku?

Určitě. Vyhlídl jsem si tam jeden bioobchod a den, kdy vyhazovali jídlo. Odtud jsem tahal zásoby ovoce, zeleniny i jiných potravin na týden. Lidé, kteří třeba jedou studovat do Skandinávie, se živí celou dobu dumpster divingem. Jednak proto, že je tam jídlo drahé, ale také proto, že jsou kontejnery otevřené, je to jednodušší a obecně přijímané.

V jaké kondici nacházíš potraviny v kontejnerech?

Je to různé. Někdy jsou tam shnilé, plesnivé věci, ale často najdu dobré věci, u kterých vůbec nechápeš, proč je někdo vyhodil.

Odradí tě ty shnilé věci nebo hledáš v kontejneru dál?

Popravdě, když tam najdu nahnilé jídlo, začnu jen hledat na druhém konci popelnice. Nevím, jak moc je to hygienické, ale máme s přítelkyní teorii, že je v kontejnerech hlavně hodně tvrdé zeleniny a ovoce, které jsou k poškození a plísni málo náchylné. Nikdy se nám nestalo, že by nám po nich bylo zle a jestli ano, tak to nebylo nic závažného, co stojí za zmínku. Samozřejmě se nad tím ale občas zamýšlíme.

Jaká je tvoje motivace? Chceš ušetřit anebo tě štve plýtvání?

Je to kombinace. Je super, že člověk ušetří, ale důvod, proč jsem to chtěl zkusit, je absurdita systému, kdy se vyhazuje jídlo, které může ještě posloužit, jen aby byly supermarkety v zisku.

Kde se dá najít vhodná popelnice, do které se můžeš ponořit? Jak na ni přijdeš?

Hlavně tipy od kamarádů, se kterými sdílíme zkušenosti i chodíme dumpsterovat společně. Takže kolektivní znalost. Stačí se ale jen projít kolem obchodů v okolí a podívat se, kde mají popelnice a jestli jsou za mříží nebo plotem s ostnatým drátem. Není na tom nic složitého, jen si na to musíš udělat čas.

Zaznamenal jsi, že by si supermarkety začaly více hlídat a zamykat popelnice? Je to horší nebo lepší než dříve?

Je to těžké zhodnotit, protože jsem se hodně stěhoval, ale řekl bych, že je to stále stejné. Do většiny popelnic se u nás nelze dostat. Ten Kaufland, do kterého chodím, byl proslulý tím, že je přístupný a najdou se tam skvělé úlovky. Na nějakou dobu se ale zavřely a dnes to funguje tak, že si člověk musí přinést vlastní kliku na mříže a může se napakovat. (smích)

Už jsi potkal hlídače po použití této kličky?

To ne, ale zkušenosti s nimi mám. Kamarád mi dal tip na supermarket u hlavního nádraží, kde člověk jen projde do dvora a v kontejneru najde skvělou zeleninu. Byl jsem tam poněkolikáté, kdy se na mě rozeběhl nepříčetný hlídač, který na mě začal řvát, co tam kradu.

V tu chvíli se tam přestávám hrabat, protože to vypadá blbě, nehádám se s ním a stáhnu se. Chtěl jsem odjet na kole, ale zahradil mi cestu a zavolal městskou policii. Řekl jsem jim, že klidně ty jablka a banány do popelnice zase vrátím. Byli rozpačití a nevěděli, co s tím, protože si mysleli, že jsem přeřezal zámek anebo poškodil mříž. Tak sekuriťáka poslali pryč a mě nechali po chvilce jít. I jim to celé přišlo absurdní.

Je obvyklé, že je ostraha takhle agresivní?

Stává se to a pak na ty místa přestanu chodit. Hlavně nevím, co je k tomu vede.

Kolik času do toho musíš investovat?

Úplně minimálně. Strávím tím i míň času, než kdybych šel nakupovat. Cestou domů se zastavím a občas je kontejner prázdný, ale je to zajížďka pár desítek metrů, tak na tom nezáleží. Často si odvážím batoh a brašnu plnou jídla na několik dní.

Co byl tvůj nejlepší úlovek?

Od Makra jsme si odnášeli dorty nebo obří pytle oloupaných brambor. Nejlepší úlovky byly v Německu, kdy jsem si odnášel krosnu plnou všeho možného. Spíš bych mohl vyjmenovat věci, co jsem nenašel. Narážím na všechno od piva přes bagety až po plyšáky nebo květiny.

Házejí na tebe lidé ošklivé pohledy, když se přehrabuješ v odpadcích?

Často jsou popelnice dostatečně zastrčené, takže kolem lidé nejsou. Ani jsem si nikdy nepřipadal, že bych se měl stydět, protože to trochu vidím i jako aktivismus, takže mi nevadí, když mě někdo vidí.

V současné krizi se lidé snaží ušetřit, kde se dá. Řekl bys, že se průměrnému člověku vyplatí pouštět se do takových dobrodružství?

Určitě by se jim to vyplatilo, jen se nesmí bát, že je někdo uvidí, jak se hrabou v popelnici. Čistě pragmaticky stojí za to se podívat, jak na tom kontejnery u obchodů v okolí jsou. Připadá mi, že začíná chodit více lidí a tak si neberu víc, než určitě spotřebuji, aby tam zůstalo od každého něco.