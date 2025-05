Tendr na stavbu nových bloků v Dukovanech vyhrála korejská společnost KHNP, Krajský soud v Brně ovšem předběžným opatřením zablokoval podpis dohody o stavbě. O předběžné opatření požádala francouzská společnost EDF, která v tendru neuspěla a následně její výhrady vůči tendru odmítl i antimonopolní úřad.

Pavel v pondělí podotkl, že podle něj se do výsledku tendru nesnaží zasáhnout jen EDF, ale celá Francie. Francouzský místopředseda Evropské komise Stéphan Séjourné poslal začátkem měsíce českému ministrovi průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi (STAN) dopis s apelem na odložení podpisu smlouvy. EDF u komise žádá přezkoumání, zda KHNP nečerpá nepovolené státní subvence.

Ve vztahu k jaderné energii v pondělí Pavel podpořil také rozvoj malých modulárních reaktorů (SMR) a výrazné zapojení Česka do jejich konstrukce. Podle něj má Česko know-how v jaderné energetice i ve strojírenství, které může pro SMR využít v celé Evropě. Podle něj by to mohl být dobrý růstový impulz pro české hospodářství v příštích desítkách let.

Prezident zároveň upozornil, že v Česku zatím není dostatečný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, aby naplnil cíle státní energetické koncepce. Podle ní mají obnovitelné zdroje v roce 2030 pokrývat 30 procent produkce elektřiny v Česku a mají doplňovat výkon jaderných elektráren.

Pavel také nepovažuje za vhodné spoléhat při zajištění dostatku elektřiny v Česku na dodávky z jiných zemí. Podle něj se zatím nevede celoevropská debata, která by řešila kombinování výroby a spotřeby energie v různých zemích a jejich přesouvání z míst produkce do míst spotřeby.