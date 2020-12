Nenechte na Dukovany sáhnout Rusy ani Číňany. Do tendru se vložil i Senát

„Senát vyzývá vládu ČR, aby nepřizvala do soutěže uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky, tedy ze zemí, jejichž samotnou přítomnost v soutěži lze v souladu se strategickými dokumenty státu označit za rizikovou,“ uvádí se v usnesení.

Podle Senátu je nežádoucí, aby se na strategické stavbě jaderného bloku podílely společnosti s účastí států, které přistupují k zemím NATO jako k nepřátelským nebo jejichž představitelé jsou na sankčním seznamu EU.

Výběrové řízení je podle ministra Havlíčka po technicko-obchodní stránce připraveno z 90 procent. Polostátní společnost ČEZ, která je investorem stavby, dříve uváděla, že je připravená ho vypsat do konce letošního roku. Nakonec bude vypsáno až po novém roce.

Stálý výbor pro jadernou energetiku ve středu 9. prosince 2020 za účasti opozice diskutoval čtyři možné varianty, které do konce ledna proberou šéfové parlamentních stran a následně se rozhodne. Mezi zmíněné varianty podle ministra Havlíčka patří scénář, kdy bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, druhou variantou je pozvat tři zájemce právě bez Ruska a Číny.

Proti účasti Ruska a Číny je opozice i ministr Petříček

Jednou z variant je pak takzvaný model 3+2, kde by se Rusko a Čína mohly účastnit v konsorciích, ale nebyly by vůdčí. Sám Havlíček označil tento model za nejpřijatelnější. „Je to varianta, kdy bychom s dítětem nevylili i vaničku, zabezpečili bychom nějaký kompetitivní tendr, podařilo by se nám snížit cenu a současně bychom ochránili bezpečnostní zájmy státu,“ řekl Havlíček. Možnou účast Ruska a Číny v tendru kritizovala část opozice. Argumentovala mimo jiné právě bezpečnostními aspekty.

Pro vyřazení Ruska a Číny se vyslovil i ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. „Můj názor je, že by bezpečnostní výjimka měla být uplatněna a z mého pohledu nejčistší je uplatnit ji na začátku celého procesu výběru dodavatele jaderné elektrárny nebo nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech,“ odvětil na dotaz iDNES.cz při online snídani s novináři ministr Petříček.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Česká vláda letos schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun). Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci července.