Znásilňující vojáci jsou také oběti, zastal se Duka Rusů na Ukrajině

Světem před několika týdny otřásly zprávy o ukrajinských ženách znásilněných ruskými vojáky. Kardinál Dominik Duka v komentáři zveřejněném na portále Aktuálně.cz tvrdí, že není korektní mluvit pouze o jejich zločinech. „Řada svědectví o nich hovoří jako o těch, kteří poskytli pomoc ženám v tomto ohrožení,“ tvrdí. Dodal, že zjednodušeným přístupem bychom mohli vyvolávat šovinismus a nacionalismus.

Podle hlavy české katolické církve bychom měli přihlédnout i k tomu, že voják, který znásilní ženu, je často obětí „těch nejsilnějších emocí a vášní, kdy hrůza z boje, strach a nenávist ho přivádí doopravdy až k úrovni jakéhosi amoku.“ Kvůli tomu zabíjí a ničí veškeré hodnoty, které reprezentují protivníka. To však neznamená, že je zbaven odpovědnosti, poznamenal Duka.

Proti jeho textu se vymezují ženskoprávní organizace i část veřejnosti. Dominik Duka si za ním však stojí. „To téma je výbušné a pan kardinál to ví. Uvědomuje si, že prakticky cokoliv k němu řekne, vyvolá nějakou reakci. To mu ale nemůže zabránit, aby řekl, co by podle jeho svědomí a nauky církve mělo zaznít,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí Arcibiskupství pražského Jiří Prinz.

Dodal, že Duka je představitelem instituce, která brání nějaké hodnoty a proto je kardinál bude bránit také, i když se to části společnosti nelíbí.

Ať se ženy brání houkadly

„Za svou životní dráhu jsem poznal řadu mužů a žen, kteří ‚vděčí‘ za počátek svého života znásilnění. Nesou si tíži tohoto ‚znamení‘, protože někteří pocítili, že pro svou matku byli stálou připomínkou zmíněného násilí jakýmsi ‚agresorem‘,“ píše Duka v komentáři. Některé tyto matky se podle něj po letech s bolestí vyrovnaly.

„Vůbec nevím, proč slovo ‚agresor‘ dává do uvozovek,“ poznamenala ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová. „Kdo znásilní ženu, agresor zkrátka je,“ dodala. Podle Nejedlové česká hlava církve relativizuje téma znásilnění.

Duka navrhuje, aby se ženy, které jsou nejen na Ukrajině ohroženy znásilněním, bránily pomocí pepřového spreje či „houkadla“. Je to podle něj lepší, než si později brát postkoitální antikoncepci, která zlidověla pod názvem „pilulka po“.

Fyzické bránění se před znásilněním podle něj vychází „ze starobylé tradice, se kterou se setkáváme již v době před Kristem při obraně proti znásilnění a ztrátě panenství.“ Tento typ obrany je vhodný také podle Hnutí pro život, které bojuje za zákaz potratů a kardinál jej dlouhodobě podporuje.

„Všechny ženy, které jsou v situaci, kdy mohou být znásilněny, se samozřejmě brání, pokud to jde,“ oponuje Nejedlová. Ve chvíli, kdy musí žena čelit ozbrojenému vojákovi, si Nejedlová nedovede představit, jak by jim mohlo pomoci houkadlo nebo pepřový sprej.

Stejný pohled má i ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová. „Tam (na Ukrajině, pozn. red.) jde o holý život, kdy houkačka opravdu nepomůže,“ tvrdí.

Pokud se žena ubránit nezvládne a ke znásilnění dojde, má mít podle ženskoprávních organizací i většiny společnosti možnost použít postkoitální antikoncepci. Před několika týdny čeští dobrovolníci posílali tyto pilulky na Ukrajinu, aby tak pomohli Ukrajinkám znásilněným ruskými vojáky. Podle kardinála Duky však použití této antikoncepce může ženě způsobit trauma. Sám se prý v minulosti setkal s desítkami žen, které ji užily a poznamenalo je to natolik, že vyhledaly jeho duchovní pomoc.

„V životě jsem neslyšela o někom, kdo měl z postkoitální antikoncepce trauma. Rozhodnutí použít či nepoužít antikoncepci není na panu Dukovi. Je na ženách, které by měly mít možnost se rozhodnout, jak potřebují,“ poznamenala Nejedlová. Duka vidí východisko v tom, aby ženy, které znásilněny jsou a otěhotní, předaly dítě společnosti. „V současné době je tímto řešením forma tzv. baby-boxů,“ upřesnil.

Podle ředitelky České ženské lobby je přístup kardinála příkladem patriarchálního nastavení společnosti. „Žena je vnímána jako kořist, kterou vojáci znásilní a ještě má nést následky tohoto agresivního činu v podobě těhotenství,“ poznamenala. Nikdo neříká, že žena musí jít na potrat, ale měla by mít adekvátní možnost volby a pomoci, řekla.

Spolknout pilulku je podle Stelzerové daleko méně traumatizující, než podstoupit později interrupci u lékaře, kterou v současné situaci na Ukrajině nejspíš ani není možné provést. „Duka odpírá ženám možnost rozhodnout se v dané situaci tak, jak samy chtějí. Tím zlehčuje závažnost aktu znásilnění, které má nedozírný dopad na životy obětí,“ shrnula Stelzerová hlavní důvody, proč s jeho komentářem nesouhlasí.

Kardinál v závěru textu tvrdí, že nikoho nechce soudit. „Nepíši tento článek, abych odsuzoval, naopak, abych ukázal, jakou bolest působí zločin, kterým znásilnění je, a to především jako válečný zločin,“ tvrdí. Dodává, že se snaží podpořit uchování nového života a zmírnit utrpení těch, kterým bylo tak ublíženo.