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Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci

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  8:45aktualizováno  18:10
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce účastníků minutou ticha oběti červencového útoku v Berlíně. Na cíl trasy i bezpečnost v ulicích po celou dobu dohlížely stovky policistů. Na Štvanici odstartoval hlavní festivalový program.

Průvod po 14. hodině dorazil do cílového zázemí na Štvanici, kde se díky stinnému prostředí začal dav opět probouzet. Ve vzduchu se vznášel prach, který spolu s dunivou hudbou z pódia vytvořil festivalovou atmosféru. Na místě bly zřízeny stánky s občerstvením, ručními výrobky, oblečením i duhovými doplňky. „Tady je to pěkné! Úplně jako na festivalu,“ ozývalo se podle reportérky iDNES.cz nadšeně z davu.

Podporovatelé a zástupci LGBT+ komunity prochází centrem Prahy. Nad davem vlají různé prapory a transparenty. (8. srpna 2026)
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Hasičský vůz na pražském Staroměstském náměstí osvěžuje účastníky průvodu Prague Pride. (8. 8. 2026)
Duhový pochod za práva LGBT+ komunity dorazil do cíle na Štvanici. (8. srpen 2026)
Lidé přišli na letošní Prague Pride v nápaditých kostýmech. (8. srpna 2026)
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Prostory na ostrově si pochvalovali i návštěvníci ze zahraničí. „Je to tu boží!“ raduje se jedna z účastnic, která přijela z Ukrajiny. Průvodu Prague Pride se účastní již podruhé, minulý rok však z cílového místa na Letné odešla předčasně kvůli špatnému počasí, letošní Štvanice jí tak dělá o to větší radost.

Po dlouhém pochodu v letním horku lidé v cíli hlavně doplňovali zásoby tekutin. U stánků s pitím se vytvořily fronty. „Vidím stánek s koktejly!“ upozorňuje nadšeně svou kamarádku jedna z účastnic.

Na Štvanici nechybí ani praktické služby a stánky partnerských organizací. Účastníci si přímo na místě mohou vzít rozdávané vzorky krémů s UV filtrem, případně využít možnosti bezplatného testování na pohlavně přenosné choroby.

Návštěvníci porovnávali letošní zázemí na Štvanici s minulými ročníky na Letné. „Na Letné to bylo otevřenější. Ti, kteří si chtěli sednout, šli do parku a neposedávali v hlavní části,“ popsala pro iDNES.cz návštěvnice ze Zlína. „Introverti, kteří nechtěli přímo do davu, tam nemuseli. V tom to bylo zajímavé,“ doplnila ji další z účastnic.

Kázání, transparenty a pískot. Průvod kvůli konfliktům musel zastavovat

Podél trasy průvodu se na několika místech zformovaly skupiny odpůrců. U kostela svatého Kříže tradičně stál dav demonstrantů protestujících proti duhovému pochodu, kteří nesli transparenty s nápisy „Homosexualita = hrozba pro národní bezpečnost“ nebo „Bojte se Boha a vzdejte mu čest“.

Další odpůrci LGBTQ+ komunity s velkým transparentem „anti LGBT“ se pak shromáždili na Štefánikově mostě. Na bezpečnost a klidný průběh setkání obou skupin na místě dohlíželi členové antikonfliktního týmu. Mluvčí policie redakci iDNES.cz sdělila, že neevidují v souvislosti s pochodem žádné větší konflikty, které by přerostly ve fyzické násilí.

Podle pořadatelů bylo však nutné několikrát zastavit celý průvod. „Zastavili jsme se, aby nás dohnal ocas pochodu,“ vysvětlila organizátorka akce.

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U Štefánikova mostu se pochod na chvíli dokonce zastavil zcela. Podle organizátorů bylo důvodem krátkého přerušení nedorozumění a konflikt s křesťanskou komunitou v zadní části průvodu.

Když se dav dal znovu do pohybu, reagoval hlasitým výskáním a pokřikem na skupinu demonstrantů, která na účastníky shlížela přímo ze Štefánikova mostu. Protestující tam rozprostřeli transparent s nápisem „Prague against left wing“.

Na Těšnově rozezněla reproduktory zpěvačka Ke$ha. Účastníci využili ozvěny v podchodu vedoucím na Hlávkův most a hlasitým jásáním se snažili dostat energii zpět do čela celého průvodu.

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Po poněkud bouřlivějším startu a předchozích zastávkách se však nálada v davu postupně uklidnila. Kvůli náročnému letnímu horku a delší trase lidé začali šetřit síly, hudba pak ustoupila do pozadí a účastníci si na cestě směrem ke Štvanici spíše povídali mezi sebou.

Klidnější atmosféru ale brzy opět narušili odpůrci pochodu. Na Hlávkově mostě se zformovala další skupina demonstrantů, tentokrát s transparenty s nápisem „Ježíš tě chce zachránit“. Účastníci duhového průvodu na jejich přítomnost reagovali nesouhlasným pískotem a voláním.

Policisté právě zde do zhruba druhé hodiny odpolední uzavřeli pražskou magistrálu ve směru na Prahu 7. Všechna vozidla byla odkláněna na Karlín. Dopravní omezení měla trvat minimálně další dvě hodiny.

V čele průvodu šli zástupci některých politických stran. Piráty reprezentovali kandidátka na pražského primátora Tereza Nislerová a Zdeněk Hřib, za Starosty a nezávislé byl přítomen například poslanec Karel Dvořák.

„Přijde mi, ze letos je tu méně lidí. Přišla jsem na Václavské náměstí asi pět minut po dvanácté a koukala jsem, ze nahoře už nikdo nebyl. Většinou to tam bývá plné,“ sdělila redakci účastnice.

Navzdory názorům o nižší účasti byla bezpečnostní opatření velmi výrazná. V několika bočních ulicích stála policejní vozidla a nad hlavami účastníků kroužil vrtulník, který situaci v centru Prahy monitoroval ze vzduchu.

Minuta ticha za Berlín a start průvodu

Atmosféra na místě byla zpočátku uvolněná, z pódia hrál DJ letní hudbu a Václavské náměstí se postupně plnilo barevnými kostýmy a transparenty. Řada lidí byla zahalena do duhových vlajek komunity nebo si je nakupovala v přilehlých stáncích.

Těsně před polednem však hudba utichla a z pódia promluvil DJ, který vyzval přítomné k uctění památky obětí nedávného útoku v Německu:

„Sešli jsme se tady při příležitosti Prague Pride 2026. Věřím, že se všichni těšíte na průvod historickým městem Prahy. Děkuju, že jste tady, můžeme se usmívat a tancovat. Ale nezapomínejme, že Pride je taky protest. Věřím, že jste všichni sledovali, co se stalo v Berlíně. Nás to velmi zasáhlo. Tohle by se nemělo stávat za žádných okolností. Musíme proti tomu vystoupit. Dovolte mi, abychom společně drželi minutu ticha,“ zaznělo z reproduktorů.

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„Posíláme srdce nejen do Berlína, ale do všech míst světa, kde lidé nemají právo být těmi, kým opravdu jsou,“ prolomil ticho po minutě DJ, načež se z reproduktorů opět rozezněla hudba a průvod vyrazil na trasu.

V průvodu byly k vidění transparenty s hesly jako „Nemusíš se zamlouvat každému – ne všichni mají dobrý vkus“ nebo „Everyone deserves sunshine“. Tradičně nechyběly ani nápisy „Free Hugs (objetí zdarma)“ či nově známý výrok ministra zahraničí Petra Macinky „No hrozný jsme, já vím“, kterým odpovídal na otázku, proč na tiskovou konferenci nepřizval novinářku Zdislavu Pokornou.

Transparent s nápisem „No, hrozný jsme, no já vím“ odkazuje na výrok ministra zahraničí Petra Macinky, kterým odpověděl na otázku, proč nevpustil novinářku Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci MZV. (8. srpna 2026)

Podle odhadů měl dorazit na pochod zhruba stejný počet lidí jako minulý rok. „Předpokládáme, že přijde tak 50 tisíc lidí,“ uvedl pro redakci velitel oddílu policie, který střežil Václavské náměstí.

Letošního průvodu Prague Pride se nakonec zúčastnilo stejně jako loni zhruba 45 tisíc lidí, uvedli organizátoři. Přesnější odhad počtu lidí budou mít v pondělí.

„Jsem tu poprvé, přijel jsem z Mělníka. Chci ukázat, že i my jsme normální lidé a zasloužíme si stejná práva. Masku jsem si vzal, protože je mou součástí a nechci ji skrývat. Homofobové, kteří dole protestují, si taky berou různé věci jako na maškarní, tak proč ne já,“ řekl muž se zvířecí maskou na hlavě.

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„Pride je hrozně super akce. Ani nevnímám, že jdu něco podpořit, jdu si to hlavně užít s kamarády. Atmosféra je skvělá, uvolněná a člověk ji cítí. Můžu si na sebe vzít i to, co bych si normálně nevzal, a cítím se dobře,“ řekl jeden z návštěvníků.

Letos se trasa pochodu přesunula z Letné na zmíněnou Štvanici. „Zajímá mě, jaké to bude. Na Střeleckém ostrově i na Štvanici je skvělé, že jsou všude stromy, takže se můžete schovat do stínu. To na Letné nejde,“ doplnil další účastník.

Stovky policistů, zátarasy a vrtulník ve vzduchu

Organizátoři apelovali na účastníky, aby se vyvarovali používání dřevěných tyčí a násad na transparenty. Zároveň si vyhradili právo vykázat osoby, které nebudou dbát bezpečnostních pokynů.

Pražská policie redakci iDNES.cz přiblížila, jaká bezpečnostní opatření se chystají ze strany IZS. „Na základě vyhodnocení jednotlivých rizik bylo připraveno rozsáhlé bezpečnostní opatření. Budeme mít ve vzduchu i vrtulník, speciální pořádkovou jednotku, policisty na koních i se psy,“ řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová s tím, že klíčovou roli mezi stovkami policistů sehrají čtyři desítky členů antikonfliktního týmu, kteří dokážou zklidnit emoce v davu.

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Opatření se výrazně dotkla dopravy od Václavského náměstí přes Pařížskou až po magistrálu. Policie proto doporučuje autem do centra vůbec nejezdit. „Pro zajištění většího bezpečí jsou použity také technické prostředky, které zabrání příjezdu jakýchkoliv vozidel k hlavnímu pochodu. Máme rozestavené city bloky i služební auta,“ dodala Kropáčová pro iDNES.cz.

„Člověk se cítí bezpečněji, když ví, že tam ti strážníci jsou a dávají pozor,“ řekla k přítomnosti policistů jedna z účastnic akce.

Již tradičně si mohli účastníci před začátkem průvodu vytvořit transparent nebo se nechat nalíčit. Na Václavském a Staroměstském náměstí byla přistavena cisterna s pitnou vodou.

Téma letošního 16. ročníku Časy se mění reaguje na společenskou atmosféru větším důrazem na bezpečný prostor, komunitní vazby a sdílení, uvedli organizátoři.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců, v dalších letech protestní akce postupně slábly. Loni se průvodu zúčastnilo podle pořadatelů zhruba 45 tisíc lidí, podobně jako v předchozím roce.

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