Obvinil nás ze smrti lidí, zuří Duha kvůli Turkovi. Zaslala mu předžalobní výzvu

Autor: ,
  10:37
Hnutí Duha žádá poslance Filipa Turka (za Motoristy) o omluvu kvůli jeho výroku, v kterém obvinil hnutí z toho, že zamezilo stavbě přehrady a kvůli tomu zemřelo během povodní v roce 2024 několik lidí. Hnutí to považuje za pomluvu a zaslalo Turkovi předžalobní výzvu. Zpoždění plánované přehrady podle hnutí způsobil především stát pomalou přípravou projektu. Redakce iDNES.cz shání Turkovo vyjádření.
Filip Turek (Motoristé) přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. (20. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Turek na Facebooku 24. dubna napsal: „Například při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady.“ Vysvětloval tím svůj dřívější výrok o parazitech na resortech, které vedou ministři za Motoristy a které se Motoristé rozhodli „postupně deratizovat“. Po kritice se za tento výrok už dříve omluvil. Nyní uvedl, že měl na mysli aktivisty, kteří čerpají peníze od státu a za tyto prostředky škodí.

„Filip Turek se snaží odvést pozornost od svých předchozích nenávistných výroků lživým obviněním Hnutí Duha ze smrti lidí při povodních v roce 2024. Avšak nejprve by se měl s celou záležitostí podrobně seznámit a své další vyjádření opírat o ověřená fakta,“ uvedla ředitelka hnutí Zuzana Szabó Lenhartová.

Podle ní Duha nemohla zamezit výstavbě přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku, protože to zákony ani správní řízení neumožňují. „Problém je ve velmi pomalé přípravě projektu ze strany státu. Například vyvlastňování posledních majitelů pozemků začalo až letos v únoru, přehrada tedy jednoznačně nemohla stát v roce 2024 a Hnutí Duha to nemohlo nijak ovlivnit,“ uvedla ředitelka.

Hnutí Duha napsalo, že jeho pobočka Jeseníky se vyjadřovala k podkladům a rozhodnutím při přípravě přehrady Nové Heřminovy. Chtěla svými připomínkami minimalizovat dopady projektu na přírodu a místní obyvatele. Přehrada zatím nemá všechna potřebná povolení. „To, co řekl Filip Turek, je čistá lež a necitlivé zneužívání osobních tragédií lidí v našem regionu. Právní obrana našeho jména je tedy nutná,“ uvedl Ivo Dokoupil z jesenické pobočky Duhy.

Hnutí už v dubnu zaslalo předžalobní výzvu ministrovi zahraničí a předsedovi Motoristů Petru Macinkovi. Žádá veřejnou omluvu kvůli výroku, ve kterém Macinka označil ekologickou organizaci za teroristickou. Macinka ani jeho právní zástupce podle Duhy zatím na výzvu nereagovali, na vyjádření mají měsíc.

Obvinil nás ze smrti lidí, zuří Duha kvůli Turkovi. Zaslala mu předžalobní výzvu

5. května 2026  9:57

