Jste proruský, vmetl Hřib šéfovi Motoristů. Vy zase pročínský, kontroval Macinka

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Hned v úvodu padla slova o konci prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035. Zatímco Hřib tvrdil, že zákaz je zbytečný, protože elektromobily budou už v tu dobu levnější, Macinka označil tento plán za „sebedestrukci průmyslu“ a „cestu do Číny“.
„Chápu, že strana Motoristé sobě je orientována více prorusky. Ale my nechceme být závislí na diktaturách, které nám prodávají energie,“ prohlásil Hřib.
Macinka reagoval s ironií: „Já jsem v Rusku nikdy nebyl a neplánuji tam jet. Ale jestli platí vaše logika, že kdo jezdí na benzín, je proruský, pak jsou v Česku miliony proruských lidí. Stejně tak mohu říct, že kdo si koupí elektromobil, je pročínský a podporuje tamní komunistický režim, protože baterie se vyrábějí právě tam.“
Spor o povolenky i dopravu v Praze
Další část duelu se točila kolem rozšíření emisních povolenek na domácnosti a dopravu od roku 2027. „My máme plán, jak peníze z povolenek lidem vrátit formou energetického bonusu. Čtyřčlenná rodina by tak získala kolem devíti tisíc ročně,“ vysvětloval Hřib.
Macinka ale oponoval: „Je to zločinné opatření. Dopady vychází až na 80 tisíc korun ročně na rodinu. Vaše vratka desetiny těchto nákladů je směšná. My máme jednoduchý plán – emisní povolenky vůbec nezavádět a vzdorovat Evropské unii, i kdyby to znamenalo spory a pokuty.“
Nechybělo ani téma dopravy v Praze. Hřib se bránil tvrzení, že metropole kolabuje. „Podle žebříčku TomTom Traffic Index jsme na 22. místě z 39 evropských metropolí nad 800 tisíc obyvatel. Jsme tedy spíše v lepším průměru,“ řekl s tím, že má navíc Praha velmi kvalitní hromadnou dopravu.
Macinka měl ale jasno: „Praha se v příštích týdnech promění v parkoviště, bude to Armagedon. Dokud nebude stát městský okruh, pražský okruh a radiály, nic se nezlepší. Koordinace oprav je nedostatečná a místo pruhů pro auta přibývají cyklopruhy, které skoro nikdo nepoužívá.“
|
Babiš dělá, co mu řekne PR tým, zaútočil v duelu Jurečka. Zlepšil Česko, míní Juchelka
Na závěr dostali oba politici sérii rychlých otázek. Hřib se vyslovil pro přijetí eura do roku 2030, progresivnímu zdanění a manželství pro stejnopohlavní páry. Macinka naopak odmítl euro i progresivní zdanění a k manželství gayů a leseb řekl, že „současná úprava mu vyhovuje“.
Hřib dále vyloučil zavedení školného na veřejných univerzitách, oproti tomu Macinka by některé obory zpoplatnil: „Když chce někdo studovat genderová studia, ať si to sám zaplatí.“
Ve vztahu k zahraniční politice se shodli alespoň na jednom – Česká republika by měla dál pomáhat Ukrajině. Zatímco Hřib zdůraznil i vojenskou podporu, Macinka by kladl větší důraz na diplomacii.