Nižší odvody se už nestihnou, řekl Jurečka. Čeká mimořádné zvýšení důchodů

„Průměrné zvýšení důchodů by se mohlo pohybovat mezi 700 až 1 000 korunami,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v Otázkách Václava Moravce v ČT. Kdy k mimořádné valorizaci důchodů dojde, bude mít ministerstvo práce jasno v půlce února, kdy Český statistický úřad zveřejní výši lednové inflace. Podle Jurečky by to mohlo být už v červnu.

Loni byly valorizace rekordní. Kvůli vysoké inflaci, která v součtu za celý předešlý rok činila v průměru 15,1 procenta, proběhly kromě řádné valorizace ještě dvě další. Do předčasného důchodu šlo kvůli zvýhodněným podmínkám v loňském roce více než 80 tisíc lidí, oproti 35 tisícům v roce 2021.

Při mimořádné valorizaci se navyšuje zásluhový díl penzí, v němž se odráží výše odvodů z výdělků, odpracované roky a od letoška také počet potomků. Za vychované dítě se vyplácí bonus 500 korun. Systém nahrává lidem s vyššími penzemi. Čím vyšší důchod, tím víc ho mimořádná valorizace zvedne.

Ekonomové poukazují, že takový systém není spravedlivý. Resort práce a sociálních věcí proto připravuje úpravu valorizací. Nový systém by měl podle Jurečky vstoupit v platnost od 1. ledna příštího roku.

Škrty v programovém prohlášení vlády

O vypuštění nižších odvodů podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky ještě povede ve vládní pětikoalici diskuse, ale z jeho pohledu není s ohledem na ekonomickou situaci a nutnost podporovat ohrožené sociální skupiny vhodná doba na podobnou změnu.

„Další výpadek příjmu rozpočtu v řádu desítek miliard korun v tento okamžik není možné zvládnout,“ řekl Jurečka. Dodal, že největší změny v programovém prohlášení budou v energetické a daňové oblasti.

Ve své sociální kapitole neplánuje Jurečka škrtat. Naopak se chce zaměřit na zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. „To jsou dvě velmi zranitelné skupiny lidí - rodiče s malými dětmi a lidé s handicapem,“ řekl.

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v pořadu uvedl, že ustoupení od snížení odvodů nepovažuje za vhodné řešení a vláda by měla inflaci a ekonomické problémy obyvatel řešit spíše zastropováním cen energií a takzvaným sociálním tarifem. „Vyzývám vládu, aby převzala zodpovědnost za výrobu a distribuci minimálně elektrické energie v České republice,“ řekl.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že s krokem souhlasí, ale vláda by se spíše než revizi programových dokumentů měla věnovat konkrétním krokům například pomocí regulace cen s využití zákona o cenách.

Kabinet koncem loňského roku ohlásil, že se chystá revidovat programové prohlášení kvůli dopadům energetické krize a války na Ukrajině, zvýšeným výdajům i snaze snížit zadlužování státu. Změny chce připravit v prvním čtvrtletí.