Exkluzivní průzkum: Osmdesát procent Čechů se bojí, že z důchodu nevyžije

Osmdesát procent dnes pracujících lidí nevěří, že jim státní důchod bude na živobytí ve stáří stačit. „Jde o dlouhodobě zakořeněnou nedůvěru ve schopnost státu zajistit výplatu penzí i v budoucích dekádách,“ vysvětluje Ivan Cuker ze společnosti Median, která zjišťovala názory lidí.

S obavami do budoucna hledí i sedmadvacetiletá zdravotní sestra Adriana z jižní Moravy. „Docela mě děsí, že dneska ani lidi, kteří už v důchodu jsou, nemají jistotu, kolik jim za půl roku přijde a jestli s částkou vyžijí. Vidím to u prarodičů, kteří z velké části spoléhají i na naši pomoc. Takže můj důchod? Ani nevím, kdy se do něj dostanu. Ale zároveň tuším, že bych do penze měla odcházet co nejvíc zajištěná po vlastní ose,“ říká Adriana. Odborníci upozorňují, že spořit si je už dnes nutnost a odkládat si pár stovek nestačí.