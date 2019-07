Vyšší penze, nižší příspěvky na bydlení. Nový problém pro 43 tisíc seniorů

Jako v případě paní Marie z Plzně, které bude kvůli zvýšení důchodu krácen příspěvek na bydlení. Podle svých slov přitom se svým důchodem jen tak tak vyjde.



„To, co nám vláda slibuje dát a paní ministryně Maláčová se kvůli tomu hrdě bije do prsou, tak nám na druhé straně zase vezme,“ přiblížila paní Marie v dopise adresovaném MF DNES.

Na redakci se rozhodla obrátit, protože pokaždé, když prý jde na úřad práce žádat o příspěvek, potká tam řadu obdobně stěžujících si lidí. „Rádi bychom se jednou dočkali opravdového přidání. Bez žádného ale,“ uvedla ještě.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí se obdobné „přidání s ale“ může dotknout až 43 tisíc domácností tvořených jen seniory, kterým je příspěvek na bydlení vyplácen. Díky zvýšení důchodů mohou přijít až o zhruba tři sta korun na příspěvku.

Pokud tedy dojde k zvýšení důchodu o 900 korun, naroste příjem pro výpočet příspěvku na bydlení u seniora žijícího mimo Prahu o 270 korun a u seniora žijícího v Praze o 315 korun. A maximálně o tyto částky může podle ministerstva v některých případech naopak poklesnout výše příspěvku na bydlení.



Příspěvek na bydlení – kdo na něj má nárok: ● O příspěvek na bydlení lze požádat v případě, že třetina příjmů celé domácnosti je nižší než celkové náklady na bydlení. Ty se liší například podle velikosti obce, počtu členů rodiny a typu bydlení. ● Na jeden dům či byt připadá jeden příspěvek na bydlení. ● Pro udělení dávky jsou rozhodující příjmy všech osob, které mají v daném domě či bytě hlášené trvalé bydliště. ● Na úřad práce je také nutné doložit skutečně hrazené náklady, především nájemné a zálohy na služby a energie.

„Je nutné ale zdůraznit, že ne všichni senioři čerpají příspěvek na bydlení. Do domácností tvořených pouze starobními důchodci je příspěvek vyplácen zhruba ve 43 tisících případech. Přitom v Česku žije 2,4 milionu starobních důchodců,“ uvedla mluvčí ministerstva Kristýna Křupková.

Také podle ministryně Jany Maláčové může zvýšení důchodů na příspěvcích ovlivnit nepatrně jen malou skupinu seniorů.

„Tato dávka je nastavena tak, aby pomáhala těm, kteří to nejvíce potřebují. Zvýšení důchodů neznamená, že se lidé ocitnou na pokraji chudoby nebo nebudou mít na zaplacení nájmů,“ uvedla Maláčová v reakci na dotaz MF DNES a doplnila: „Opatření rozhodně není diskriminační a zlepší životní situaci seniorů v České republice.“

I přes toto tvrzení si ale ministryně uvědomuje, že to je problém, byť nemá plošný dopad. „Proto je potřeba, aby v Česku fungovalo dostupné bydlení. To je základní řešení veškerých problémů souvisejících s bydlením,“ řekla MF DNES Maláčová.

K řešení těch nejtěžších situací by pak podle ní pomohlo zvýšení životního a existenčního minima, které podle svých slov prosazovala už vloni a bude o jeho zvýšení usilovat i nadále. „Pokud tento základní ukazatel nebude růst a nebude odpovídat dnešním cenám, odrazí se to na efektivitě systému dávkové podpory, kde toto minimum zakládá nárok na některé druhy podpory,“ vysvětlila ministryně.

Kritika ze všech stran

Za přidání a zároveň i do jisté míry nepřidání seniorům si Maláčová vysloužila kritiku nejen od nich. „Je nedůstojné, jak se stát s penzisty přetahuje o každou stokorunu. Je to ostuda politiků, kteří již čtvrtstoletí otálejí se zavedením smysluplné, udržitelné a zásadní reformy penzí. Teprve ta totiž zajistí, že důchodci budou mít více peněz, aniž by se stát dále trvaleji zadlužoval,“ uvedl například hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Po důchodové reformě a efektivnějším vyplácení penzí volá také opozice. „Ministerstvo práce a sociálních věcí bohužel zatím nevypracovalo analýzu efektivity vyplácených sociálních dávek,“ řekl MF DNES například šéf KDU-ČSL Marek Výborný.



A předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura k tomu doplnil: „Stále upozorňujeme na skutečnost, ze nestačí pouze důchody nahodile z roku na rok zvyšovat, ale je nutné udělat zásadní důchodovou reformu.“

Vyřeší to Sněmovna?

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se ministryně Maláčové zastala za to, že ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje změny i v dávkách na bydlení. „Pokud se zvýší seniorům důchody natolik, že už nebudou potřebovat jiné dávky, tak je to jedině dobře,“ uvedla.

Hned nato ale doplnila, že se seniorům stále zvyšují náklady na bydlení. „A tak se může stát, že na tom budou paradoxně ještě hůře, a k tomu by docházet určitě nemělo,“ dodala místopředsedkyně TOP 09.

Komunisté, kteří tolerují koaliční vládu ANO a ČSSD, chtějí, aby se o dávkách začalo jednat na půdě dolní komory. „KSČM od začátku volebního období požaduje po ministerstvu práce a sociálních věcí revizi jednotlivých dávek, což neznamená jejich snížení. Zatím se tak nestalo. Proto navrhujeme, aby se tím zabýval výbor pro sociální politiku,“ řekl MF DNES předseda KSČM Vojtěch Filip.