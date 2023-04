Jurečka: Pro odchod do řádného důchodu zůstane podmínka 35 let pojištění

„Zůstane zachována ta základní doba, která je dnes, to je těch 35 let, ale v případě předčasných důchodů jsme se rozhodli, že tam zvýšíme tu hranici doby pojištění na 40 let, ale opravdu pouze u těch lidí, kteří žádají o ten předčasný důchod,“ řekl v úterý Marian Jurečka v rozhovoru pro Blesk.

Lidé v náročných profesích by mohli odcházet do důchodu až o pět let dříve a bez krácení penzí. Je to princip zavedený od letošního roku pro hasiče nebo zdravotnické záchranáře, provázaný s tím, že u fyzicky náročných profesí zaměstnavatel odvádí vyšší pojistné.

Kdo všechno bude spadat mezi pracovníky s vyšší mírou zátěže patřit, kteří budou moci do předčasné penze o pět let dříve, zatím není jasné. Obecně jde podle Jurečky o pracoviště, kde náročné prostředí nelze zlepšit kompenzačními pomůckami, třeba místa se zvýšenou teplotou nebo s velkou fyzickou námahou. „Na přesném výčtu těchto profesí pracujeme s ministerstvem zdravotnictví,“ řekl ministr.

Pro ostatní počítá návrh pravidel pro odchod do předčasné penze, který ministr zveřejnil v půlce dubna, že by mohli odcházet do předčasného důchodu tři roky, nikoli pět let před řádným termínem, a penze by se jim krátily víc než dosud.

„Zakotvíme dobu pobírání starobních důchodů, která je dnes 21,5 roku v průměru k době dožití. Pokud se bude doba dožití měnit, tak se případně bude měnit tento parametr, pokud ne, tak bude situace, jaká je dnes,“ uvedl v rozhovoru pro Blesk Jurečka.

Shoda koalice na zvyšování odvodů OSVČ není

„Nemohu říci, že tady máme shodu,“ odvětil ministr práce a sociálních věcí na dotaz ohledně jednání vládní koalice o možném zvýšení odvodů pro OSVČ.

Potvrdil také, že navrhl koalici zvýšení rodičovského příspěvku ze současných 300 tisíc korun o 50 tisíc korun a to nejpozději od ledna příštího roku. Koalice také jedná o možnosti zakotvení pravidelné valorizace příspěvku.

Rodiče nyní příspěvek mohou čerpat nejdéle do čtyř let věku dítěte a sami si mohou rozhodnout, jakou délku čerpání v intervalu od dvou do čtyř let zvolí. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku.

Naposledy se rodičovský příspěvek zvýšila v roce 2020 o 80 tisíc korun „Zamrzl v roce 2020 a jeho reálná hodnota neustále klesá,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.