Zástupci stran a experti mají na stole návrh nové důchodové reformy

Solidární důchod by mohl být 10 500 korun. To by měli jisté všichni senioři po dosažení důchodového věku a potřebného počtu let pojištění. Zásluhová část by se pak stanovila z odvodů z příjmu.



Za roky péče o dítě, kdy je rodič bez příjmu, by se bral fiktivní vyměřovací základ. Buď by to byl poslední roční výdělek, nebo průměrná mzda. V potaz by se brala vyšší částka. U pečujících by se přidal bonus 500 korun za vychované dítě. Matka, která bude čtyři roky doma s potomkem, tak dostane vyšší penzi než žena bez dětí, která bude čtyři roky pracovat. U matek a bezdětných s nízkým příjmem by rozdíl mohl činit přes 800 korun.

Návrh zmiňuje i bonus pro lidi, kteří zůstanou v zaměstnání déle. Za každý rok práce navíc nad 41 let by měli mít 240 korun, jinak by jim penze poklesla.

Podle podkladů je stěží udržitelné i nynější nastavení důchodů pro živnostníky. Teď platí pojistné z poloviny zisku, ale minimálně ze čtvrtiny průměrné mzdy. OSVČ často posílají jen nejnižší částku, takže po celoživotním placení tohoto pojistného mají důchod 8400 korun. V návrhu se počítá s hrazením odvodů ze tří čtvrtin zisku, nejméně ale ze dvou pětin průměrné mzdy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že by penze v byly stejně vysoké jako nyní či vyšší. Zvedly by se ale i výdaje. Příjmy podklad pro jednání neřeší. Uvádí jen, že je nutná reforma daní. Experti a politici ale projednávají více variant.



Už loni na podzim se členové důchodové komise shodli, že by se nynější důchodový systém mohl rozdělit na solidární nultý pilíř a zásluhový první pilíř. Z nultého pilíře by se z daní mohl vyplácet základní důchod a z prvního pilíře z pojistného zásluhová část.



Podle expertů a některých politiků není český důchodový systém beze změn kvůli stárnutí udržitelný a výdaje porostou. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí 2,9 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů.



Vláda Andreje Babiše ve svém programu slíbila, že reformu připraví. Vicepremiérka a ministryně financí za ANO Alena Schillerová řekla, že je skeptická k tomu, že by kabinet jasnou reformu do voleb přijal.