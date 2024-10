Do důchodu maximálně v 67 letech, osekání náročných profesí ve výboru neprošlo

Do penze by se v budoucnu mělo odcházet maximálně v 67 letech. V tomto věku by do důchodu měli odcházet všichni, kdo se narodili v roce 1989 nebo později. Dohodu stran vládní koalice potvrdil výbor pro sociální politiku Sněmovny, který se sešel v pátek brzy ráno, aby hlasoval o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu důchodové reformy.