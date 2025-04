Jak s důchody po volbách. Opozice plánuje vrátit hranici odchodu na 65 let

Podle šéfa SPD Tomia Okamury bude návrat důchodového systému do stavu před vládní reformou po volbách jednou z hlavních priorit jeho hnutí.

„Pakliže bude SPD ve vládě, tak budeme prosazovat návrat maximálního věku odchodu do důchodu na 65 let a budeme chtít vrátit zpět i adekvátní valorizaci penzí. To říkáme od začátku a budeme jen rádi, když se k nám někdo přidá a společně to prosadíme,“ řekl MF DNES Okamura.

Obdobně se k reformě staví i Motoristé, kteří se ANO do vlády sami nabízejí. Jejich pražský lídr a expert na oblast zdravotnictví Boris Šťastný mluví i o zřízení zcela nového dlouhodobého investičního nástroje.

„Fialova vláda nalhala občanům, že provedla důchodovou reformu, přitom jen lidem ublížili, stejně jako ve všem ostatním. Motoristé vrátí hranici odchodu na 65 let, protože lidé se sice dožívají stále vyššího věku, ale už ne ve zdraví. Vedle stávajícího průběžného systému chceme rozvíjet i další složky, jako jsou například daňově zvýhodněné dlouhodobé investiční nástroje, zejména v oblasti zdravotní a sociální péče,“ vysvětlil Šťastný.

Komunisté chtějí ještě dříve

Hnutí Stačilo! sice zatím svůj program tají, ale v rámci změn penzí zmínila jeho lídryně Kateřina Konečná pro MF DNES hranici dožití ve zdraví, kdy by podle ní lidé měli odcházet do penze. V Evropě se tato hranice pohybuje kolem 62 let. „V květnu představíme program, jehož součástí bude i snížení věku odchodu do penze na hranici věku dožití ve zdraví, kdy lidem v náročných profesích umožníme odejít ještě dříve,“ poznamenala Konečná.

Jurečkovu důchodovou reformu poslanci schválili loni na podzim. Počítá se zvyšováním věku odchodu do penze nad dříve schválenou hranici 65 let. Postupně se má hranice od roku 2030 zvyšovat pravidelně o jeden měsíc za každý ročník narození od roku 1965. Nejpozději by podle Jurečkovy verze šli do důchodu lidé narození v roce 1989 a mladší, pro které má platit hranice 67 let.

Taktéž počítá i s nižším výpočtem nových penzí, minimálním důchodem ve výši 20 procent průměrné mzdy, dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější, čtvrté kategorie, odpuštěním důchodových odvodů pracujícím důchodcům či započítáním fiktivního výdělku za dobu péče do penze. Jednotlivá ustanovení mají nabývat účinnosti postupně až do roku 2027.

Je ale velká otázka, zda na ně vůbec dojde. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš už v minulosti změny kritizoval a označil je jen za parametrické. „Je to o tom, že současní důchodci přijdou o peníze a budoucí důchodci, zaměstnanci, budou pracovat déle a za míň,“ řekl Babiš.

Podle vlády ale mají opatření přispět k udržitelnosti penzí a snížení schodku důchodového systému. „Reforma zajistí, že stát bude mít dostatečné prostředky na důchody současných třicátníků a čtyřicátníků. Zajistili jsme, že mladší ročníky budou mít v seniorském věku šanci dostávat slušnou penzi,“ uvedl premiér a šéf ODS Petr Fiala.

Bez změn by propad penzijního systému činil kolem roku 2050 až pět procent HDP, v dnešních hodnotách asi 350 miliard korun.

ANO na volby nečeká

Babišovo hnutí se už kvůli reformě obrátilo na Ústavní soud. Žádá zrušení celé normy. Vedle toho napadlo i dvě obsahové části zákona. Konkrétně se jedná o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a nezajištění snížení důchodového věku pro 108 tisíc osob z takzvané třetí kategorie pracovního rizika.

U soudu ANO argumentuje mimo jiné i kontinuálním porušováním jednacího řádu Sněmovny. Podle premiéra Fialy byl ale proces v pořádku a novela je potřebná. Vláda i proto v minulém týdnu rozhodla, že se u Ústavního soudu postaví proti návrhu ANO. „Trváme na tom, že ústavní práva opozice krácena nebyla,“ řekl premiér Fiala.

Reformy a průběhu schvalování se zastává i ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Hnutí ANO opakovaně zavaluje soudy stížnostmi. Místo toho mohli raději na celé řadě jednání, včetně toho u pana prezidenta, představit své návrhy, aby vznikla důchodová reforma s širokou politickou shodou a podporou. Šancí měli mnoho. Nevyužili je. Nic nenabízí a chtějí pouze bořit. Doufám, že Ústavní soud jejich stížnost posoudí co nejdříve. Jeho výsledek budeme všichni respektovat. Věřím ale, že bude stejný jako v předchozích případech a stížnost neuspěje,“ komentoval v minulosti aktivity ANO ministr Jurečka.

Zda Ústavní soud rozhodne o návrhu ANO ještě do podzimních voleb, není jisté. Průměrná délka řízení v plenárních věcech činí devět až deset měsíců. „Cílem je úplné zrušení zákona a návrat do původního stavu. Případně navrhujeme zrušit alespoň zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let a zásah do předčasných důchodů, protože při jejich prosazení vláda nenaplnila požadavky mezinárodních smluv,“ doplnila šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.