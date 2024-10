Poslance čeká boj o zvyšování věku odchodu do penze i vyšší poplatky ČT

Lidé v Česku stárnou. Zatímco ještě před čtvrt stoletím se na důchod pro jednoho penzistu skládalo pět ekonomicky aktivních lidí, dnes je to něco přes tři a za dalších 25 let to už budou pouze dva lidé na jednoho člověka v penzi. Bez reformy by tak nebyl současný systém udržitelný.

„Schodek důchodového rozpočtu neustále roste a v roce 2050 by dosáhl 350 miliard korun, pokud bychom nic neudělali. To je pět procent HDP,“ uvedl premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Vládní návrh důchodové reformy budou poslanci projednávat ve druhém čtení, kdy mohou předkládat pozměňovací návrhy.

Poslanci mají na mimořádné schůzi jednat ve druhém čtení také o zvyšování poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Jak vládní návrh reformy penzí, tak zvyšování poplatků kategoricky odmítají opoziční hnutí ANO a SPD.

Očekává se, že se jednání může protáhnout až do pátku. Ve středu a ve čtvrtek by přitom jednání Sněmovny mohlo končit až kolem půlnoci.

Vládní návrh reformy penzí se zvyšováním důchodového věku nad 65 let doporučil začátkem září schválit sociální výbor a doporučil, aby se pro lidi narozené od roku 1966 zvyšoval věk odchodu do penze o měsíc ročně místo původně vládou navrhovaných dvou měsíců. Na změkčení původní verze se vládní koalice dohodla na návrh České demografické společnosti.

„Váš plán na zvyšování věku odchodu do důchodu je mimo realitu,“ vyčetl při předchozím projednávání návrh vládě předseda opozičního ANO Andrej Babiš. Důležitá je doba dožití ve zdraví, zdůraznil. „Pokud se vrátíme do vlády, chceme to vrátit, a přes 65 let odchodu do důchodu nejede vlak,“ řekl kategoricky předseda ANO.

Penzijní věk roste už nyní. U mužů se zvedá o dva měsíce ročně a u žen obvykle o čtyři měsíce. Nyní platí strop 65 let, o němž mluví Babiš.

Poplatek pro ČT má vzrůst na 150 korun měsíčně, Českému rozhlasu na 55 korun

Novela zákonů o veřejnoprávní televizi a rozhlasu zvyšuje od ledna příštího roku poplatek pro Českou televizi o 15 korun na 150 korun měsíčně a poplatek Českému rozhlasu o deset korun na 55 korun za měsíc. Poplatky se mají v příštích letech zvyšovat jednou za tři roky podle míry inflace.

Domácnosti mají nově platit za zařízení schopné jakýmkoli způsobem přijímat vysílání, i prostřednictvím internetu – tedy nejen za televizní či rozhlasový přijímač jako dosud. To znamená, že platit by nově měli i ti, kdo sice nemají televizi či rádio, ale používají chytrý telefon, tablet či počítač, které umožňují sledovat televizi či poslouchat radio.

Opoziční ANO a SPD jsou kategoricky proti. Předseda ANO Andrej Babiš i šéf SPD Tomio Okamura řekli, že by veřejnoprávní televize měla být financována ze státního rozpočtu.

„Je to jen nová forma daně,“ řekl Babiš. „Stávající návrh na zvyšování koncesionářských poplatků, který tak vehementně prosazuje Fialova vláda, není nic jiného než snaha korumpovat a ještě víc si k sobě připoutat Českou televizi a Český rozhlas, a to především před sněmovními volbami na podzim příštího roku,“ prohlásil také šéf ANO.