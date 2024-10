Piráti nepodpoří důchodovou reformu, pokud projde omezení dřívějších penzí

Úpravu navrhli ve druhém čtení předsedové koaličních klubů TOP 09 a ODS Jan Jakob a Marek Benda, podle kterého jde o iniciativu dvou stran současné vládní čtyřkoalice. „Budeme se muset do třetího čtení domluvit, které návrhy budou koaličně podpořeny,“ řekl novinářům Benda.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) potvrdil, že se o úpravě náročných profesí bude ještě jednat, stoprocentní shoda podle něho dosud nebyla.

Piráti uvedli, že zúžení okruhu lidí s dřívějším odchodem do penze nedává smysl. „Nejenom, že neodpovídá dřív pracně domlouvané verzi, ale, a to je mnohem horší, vůbec neodpovídá realitě a zdravotnímu stavu spousty lidí,“ napsala strana v tiskové zprávě. „Původní návrh považujeme za přiměřený, tento za nespravedlivě přísný a ignorující zdravotní stav řady lidí,“ uvedla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Mluvčí Pirátů Kristina Jochmannová sdělila, že pro pozměňovací návrh Piráti hlasovat nebudou. Pokud projde, nezvednou ruku ani pro návrh jako celek. „Jiné, smysluplné, pozměňovací návrhy pirátští poslanci klidně podpoří,“ doplnila. Piráti chtějí mimo jiné usilovat o to, aby se rodičovský příspěvek zvyšoval stejným způsobem jako důchody.

Lidé s rizikovou prací by podle vládní předlohy mohli chodit do důchodu až o pět let dřív podle počtu odpracovaných směn. Zaměstnavatel by za ně platil o pět procentních bodů vyšší odvody. Vládní návrh by se týkal odhadem kolem 120 tisíc lidí.

„Zúžením ve vymezení okruhu rizikových prací se dosáhne určité redukce případných negativních finančních dopadů spojených s rozšířením okruhu pojištěnců s nárokem na dřívější odchod do nekráceného starobního důchodu. Předpokládá se, že půjde o necelých 15 tisíc osob,“ stojí v odůvodnění pozměňovacího návrhu.