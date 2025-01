Lidem z těžkých profesí zaměstnavatel přispěje na penzijní připojištění

„Dostanou ho k dispozici koaliční poslanci, kteří podají tento návrh zákona jako poslaneckou iniciativu. Předpokládám, že tento týden by ho ho mohli podat. Naši ambici bylo, aby na první řádné schůzi, která začíná začátkem února, jsme byli schopni projednat tento návrh zákona v prvém čtení,“ řekl ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

„Zaměstnavatel bude přispívat až 4 procenta hrubé mzdy, a to do třetího pilíře penzijního systému. Je to samozřejmě odstupňováno podle počtu směn za daný konkrétní měsíc. Myslím, že do 10 nebo 11 směn jsou to 3 procenta, pokud ten člověk odpracuje více než 11 směn, tak jsou to 4 procenta. To je základní sdělení a myšlenka, na které jsme se v koalici shodli,“ uvedl Stanjura.

Řekl, že koalice určitě povede s opozicí debatu o možném zkrácení lhůty při projednávání zákona mezi prvním a druhým čtením. „Pokud se nám to povede na té únorové schůzi projednat v prvém čtení, zatím je to reálné, že by se to mohlo schválit do konce prvního pololetí letošního roku,“ prohlásil ministr financí.

Právě o seznam náročných profesí byl při schvalování důchodové reformy, která má postupně zvyšovat věk odchodu do důchodu až na 67 let, největší boj. A na návrh šéfů poslaneckého klubu ODS Marka Bendy a TOP 09 Jana Jakoba nakonec koalice prosadila, že na předčasný nekrácený důchod bude mít nárok jen asi 14 tisíc lidí v nejnáročnějších profesích ve čtvrté kategorii rizika.

Podle původního návrhu vlády jich mělo být dalších více než sto tisíc ze třetí kategorie rizika. Jednalo se třeba o některé zdravotní sestry, skláře, lesní dělníky či pracovníky v sociálních službách. Těm má tedy místo možnosti předčasné nekrácené penze zaměstnavatel přispívat na individuální penzijní připojištění.

Pro lidi, kteří se narodili až po roce 1965, má přijetí reformy znamenat, že každý další ročník narození půjde do penze o měsíc později. Tedy třeba lidé narození v roce 1975 ve věku 65 let a deset měsíců. Strop pro zvyšování má být 67 let. Nejdříve v tomto věku by do důchodu měli jít všichni, kdo se narodili v roce 1989 nebo později.

Opoziční ANO zatím tvrdí, že když vyhraje volby a vrátí se do vlády, tuto věc zruší a vrátí se k zastropování věku odchodu do důchodu v 65 letech. Zároveň se také ještě opoziční hnutí poradí, zda vládou prosazený návrh nenapadne u Ústavního soudu kvůli proceduře schvalování důchodové reformy.