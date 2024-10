Fiala tvrdí, že se koalice domluvila na osekání náročných profesí kvůli penzi

Premiér Petr Fiala významně zasáhl do toho, jaká by měla být konečná podoba důchodové reformy, podle současné vládní koalice. Je přesvědčen, že se koalice domluvila na seznamu náročných profesí, které budou mít nárok na odchod do předčasného důchodu bez jeho krácení podle návrhu ODS a TOP 09. Tedy že se to bude týkat jen asi 12 tisíc lidí.