Chceme vrátit důchodovou reformu poslancům, říká senátorka Vildumetzová

S návrhem nesouhlasíte. S jakou taktikou proto půjdete na jednání? Budete ho protahovat?

To není o délce jednání, ale o argumentaci a přesvědčování. My se prostě budeme snažit vynaložit úsilí, abychom ostatní senátory přesvědčili, aby se ten tisk do Poslanecké sněmovny vrátil. Máme jedinečnou možnost narovnat to, co se v ní stalo 10 minut před ukončením druhého čtení (došlo k omezení na přibližně desetinu původně navrhovaného okruhu pracovníků v náročných profesích s nárokem na dřívější odchod do penze bez jejího krácení, pozn. red.).

Protože jednání je 4. prosince, je dostatečný prostor na to, aby to Sněmovna do konce roku projednala i s případným nebo případnými pozměňovacími návrhy. Jinak my samozřejmě budeme dávat i návrh na zamítnutí.

Jaké pozměňovací návrhy chystáte?

Klíčové je zastropování na 65 let. A pak samozřejmě narovnání náročných profesí v té třetí kategorii.

Ve výborech jste ale včera s pozměňovacími návrhy moc neuspěli...

Pro mě je to rozčarování, protože vždycky říkám, že jsme všichni složili slib, že budeme hájit zájmy našich občanů... O našich pozměňovacích návrzích ale každopádně budeme mluvit.

Máte signály, že by je mohli podpořit i někteří koaliční senátoři?

Mám informaci, že SEN 21 bude předkládat prakticky totožný pozměňovací návrh s námi. A to proto, že ta třetí kategorie měla původně více náročných profesí. Byla to skupina asi 450 tisíc lidí, což se nejdříve snížilo na 125 tisíc a pak se vlastně škrtli i oni. Ministr Jurečka v tuto chvíli nehodil přes palubu 125 tisíc lidí, ale 450 tisíc lidí, kteří měli nárok na předčasný důchod.

Ještě někdo další by se k vám mohl přidat?

Musím říct, že třeba pan senátor Canov je pro mě takový jakoby symbol toho, že se umí ozvat, že umí bojovat, že nemá rád, jako třeba já, když se věci dělají špatně. Velmi mě proto překvapilo, že byť se na výboru na tu kategorii tři ptal, že pro návrh zvedl ruku.

Očekáváte, že by se mohlo jednat přes půlnoc?

To bude určitě na dohodě předsedů senátorských klubů. Já ale také nejsem příznivcem nočních jednání, jsou tady zaměstnanci, jsou tady senátoři i vyššího věku a já mám zase třeba mateřské povinnosti.

Takže si myslím, že tak, jak jsme zatím s jednotlivými předsedy hovořili, by strop mohl být kolem 22. až 23. hodiny. Může se ale stát, že to budeme projednávat i další den.