Poslanci ANO zkusí zrušit důchodovou reformu u Ústavního soudu

„Naši experti teď budou vypracují stížnost a o jejím podaní budeme informovat,“ uvedla šéfka poslanců ANO.

Nyní je hranice věku odchodu do důchodu 65 let. Později by měli do penze odcházet lidé, kteří se narodili po roce 1965, každý ročník o měsíc později.

Schillerová už dříve řekla, že sama podání k Ústavnímu sodu podporuje, stejně jako předseda ANO, expremiér Andrej Babiš, který při projednávání reformy řekl, že přes 65 let „nejede vlak“ a že jeho hnutí zvyšování důchodového věku zruší, až bude ve vládě.

Soud by podle dřívějších slov Schillerové měl přezkoumat přinejmenším proceduru schvalování. Poukázala na to, že předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nenechala hlasovat o jejím návrhu přerušit jednání o novele do poloviny roku 2025.

Koalice v tu chvíli neměla ve Sněmovně dost poslanců a opozice by tak dokázala schvalování zarazit.

Důchodová reforma má podle vlády zajistit dost peněz i pro budoucí penzistů. Bez reforem by se podle politiků koalice v polovině do roku 2050 důchodový účet propadl až na 5 procent hrubého domácího produktu, což by v současnosti znamenalo deficit asi 350 miliard korun.