Důchodovou reformu bychom měli projednat až po volbách, říká Jakob

Schůze Sněmovny začne pouhých deset dnů před volbami a je zřejmé, že ji to ovlivní, nejen proto, že jedenáct poslanců kandiduje do Senátu a řada dalších v krajských volbách. Nejdůležitější bod na schůzi je důchodová reforma. Už jste se v koalici domluvili na strategii jejího projednávání, aby to nezablokovalo celou schůzi?

Co se týká důchodové reformy, lze předpokládat, že opozice bude jednání blokovat, obstruovat, ať už bude před volbami, nebo ne, a i to je důvod, proč asi se nabízí, abychom to vyřešili na mimořádné schůzi. Určitě to nebude tento týden, ale spíš si myslím, že v tom variabilním týdnu na začátku října.

Čili by se důchodová reforma mohla schvalovat, respektive projednávat ve druhém čtení, kdy se podávají pozměňovací návrhy, až po krajských a senátních volbách.

Ano, přesně tak.

Jste na tom domluveni v koalici?

Potvrdíme si to v tomto týdnu. Je tam celá řada jiných druhých čtení, nějaké vratky ze Senátu. Byli bychom rádi, abychom toho co nejvíce odpracovali, ale uvidíme, jak to bude.

Jisté je, to by se snad měnit nemělo, že zítra začnete bodem vysvětlování ministra Ivana Bartoše ke stavu digitalizace stavebního řízení.

Ano, to asi pořád platí.

Co od toho čekáte vy sám, TOP 09 a koalice?

Ten bod navrhl sám pan ministr a očekáváme to, po čem jsme volali, aby odpověděl na celou řadu otázek, aby popsal další postup, a aby ten systém co nejdříve fungoval a fungoval tak, jak má. Osobně jsem sám zvědav na vysvětlení a informace od pana ministra.

Nemůže to téma vést k nějakým otřesům ve vládě ještě před volbami?

Ne, to si nemyslím. Je potřeba, aby pan ministr tu věc dotáhl tak, aby to fungovalo a otřes by tomu rozhodně neprospěl. Faktem je, že situace není optimální a sám pan ministr říkal, že za ni cítil osobní odpovědnost. Pevně věřím, že situaci zvládne a dovede systém do takového stavu, aby fungoval co nejlépe.

Já jsem na to ptal mimo jiné i proto,že to byla právě vaše strana, která vyvolala koaliční jednání.

Dali jsme řadu otázek a zároveň vznikly pracovní skupiny z řad IT odborníků, které mají v té situaci pomoci.

Čili vy ale v tuhle chvíli nevoláte po výměně ministra.

Ne, my voláme po tom, aby to co nejrychleji fungovalo a výměna ministra by tomu v tuhle chvíli určitě neprospěla.

Ještě se zeptám na věc, která vzešla z vaší iniciativ. Na to se možná trošku pozapomnělo před letními prázdninami. Týká se to vašeho návrhu na odvolání člena Rady České televize Lubomíra Veselého.

Na to já jsem rozhodně nezapomněl. Nezapomněli jsme na to ani v koalici. Ten bod je na plénum zařazen. Tento týden projednáván nebude, nicméně myslím si, že se mi podaří, abychom se k tomu tématu vrátili v dalším týdnu.

Jaké bude podle vás nejtřaskavější téma schůze do předvolební atmosféry?

Mám obavu, že nejtřaskavějším je proces digitalizace stavebního řízení.