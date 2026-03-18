Dnešním standardem jsou občanské průkazy s mnoha ochrannými bezpečnostními prvky a od roku 2018 také s integrovaným čipem, který po aktivaci umožňuje snadné přihlašovaní do některých služeb, jako jsou eRecept, daňový portál, datová schránka nebo specializované portály měst a krajů. Přesto jsou mezi lidmi stále ještě takřka archaické doklady z 90. let.
V článku se dozvíte:
- Jaké OP a kdy přestanou platit
- Kterých lidí se týká povinná výměna OP
- Jak postupovat při výměně OP
- Rizika, když vám doklad propadne
Jaké občanské průkazy přestanou platit a kdy?
Letos 2. srpna skončí platnost občanských průkazů, které byly vydané do 30. června 2000. Jde o doklady několika typů – od nejstarších knížkových po novější typy z 90. let, které mají podobu zalaminované růžové karty. „Jde o velmi staré typy dokladů, které už nesplňují dnešní bezpečnostní požadavky,“ vysvětluje důvod výměny ministerstvo vnitra.
Problémem je, že končící platnost v srpnu 2026 není nikde na dokladu vyznačená. Staré OP tuto informaci buď neobsahují vůbec, nebo je na nich uvedena platnost „bez omezení“. Jak se ale ukazuje, ani ‚bez omezení‘ netrvá věčně,“ podotýká trefně ministerstvo ve svém příspěvku na sociálních sítích.
Tomu, kdo se o povinné výměně nedozví z veřejně dostupných zdrojů, by proto tato informace mohla snadno uniknout. Ministerstvo ji proto chce dostat mezi lidi jak pomocí médií a sociálních sítí, tak přes starosty a vedení institucí, jako jsou pečovatelské domy. Apeluje také na lidi, kteří mají mezi blízkými někoho nad 90 let, aby mu pomohli s kontrolou občanského průkazu.
Koho se výměna občanského průkazu týká
V minulosti se v Česku měnily doklady za nové typy již několikrát. V současnosti má tento doklad totožnosti 10letou platnost (u dětí kratší). Jak je tedy možné, že doklady z 90. let stále platí? Důvodem je výjimka, kterou dosud při povinných výměnách dokladů mívali nejstarší obyvatelé. Staré průkazy, kterým bude končit platnost, mají v současné době pouze lidé narození v roce 1935 a dříve – jde tedy o 90leté a starší občany.
Podle údajů vnitra je v současnosti mezi lidmi kolem 10 000 těchto starých průkazů s končící platností. Ne všechny jsou zřejmě používané. Část jejich držitelů pravděpodobně v Česku již nežije, emigrovali nebo zemřeli v zahraničí. Přesto je stále dost těch, kteří doklad mají a používají. „Nejvíce lidí s těmito starými občanskými průkazy je v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Případy se ale vyskytují po celé České republice,“ uvádí ministerstvo.
Kdy a jak požádat o výměnu občanského průkazu
- O výměnu občanky kvůli končící platnosti lze žádat až 6 měsíců předem, lze to tedy provést již nyní. Úřady doporučují nenechávat žádost na poslední chvíli, ale vyplnit ji nejpozději 30 dnů před koncem platnosti.
- Běžně je možné o nový OP požádat na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností. V Praze to lze provésti v jiné městské části, než kde máte trvalé bydliště.
- V případě lidí nad 90 let, kterých se výměny nyní týkají, je možné zažádat i jinde než na úřadě – například v nemocnici, LDN, domě s pečovatelskou službou nebo doma.
- Stejné je to s převzetím hotového průkazu: kdo se obtížně pohybuje, může ho převzít mimo úřad.
- K vydání nového průkazu je třeba zejména starý OP a aktuální fotografie. Pozor, pokud už průkaz propadl, mohou po vás chtít úředníci jiný doklad totožnosti, zejm. rodný list, příp. cestovní pas.
- Vydání nového občanského průkazu z důvodu končící platnosti je zdarma.
Propadlá občanka má důsledky
Neplatný občanský průkaz vás může vyjít draho – pokuta je až 15 tisíc korun. Především však bez něj nemůžete vyřídit důležité věci. Potřebujete ho například:
- Při jednání na úřadech, jako jsou žádosti o příspěvky, superdávku aj.
- Při výběru hotovosti na přepážce v bance, ale také při vkládání peněz nebo založení nového účtu.
- Na poště při přebírání peněz nebo dopisu do vlastních rukou.
- U sjednávání smluv (pojištění, nájemní smlouvy, některé kupní smlouvy…)