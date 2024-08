Milost pro naivního pašeráka s drogami v kufru. Jak senior z Pošumaví naletěl

„Před hotelem na tebe čeká taxík. Na cestu do Hongkongu dostaneš drahý kufr s dárky pro přátele. S těmi podepíšeš smlouvu a rozdělíte si čtyři miliony dolarů. Šťastnou cestu, tvá přítelkyně Sonya.“

To byl poslední e-mail, který přišel Vladimíru Švecovi v listopadu 2016. V té době seděl v hotelu v brazilském Sao Paulu a podle pokynů nastoupil do taxíku a nechal se odvézt na letiště. Po přistání v Hongkongu jej zatkla policie – v kufru se skrytou kapsou měl tři kilogramy kokainu. A dostal tvrdý trest. Dvacet sedm let žaláře.