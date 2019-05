Stáří v problémech. Důchodců v exekuci přibylo více než čtyřikrát

Podle odborníků na dluhovou problematiku by úřad mohl nechat řadu neoprávněných exekucí zastavit. Ministerstvo práce ČTK sdělilo, že ČSSZ začne v květnu ověřovat, zda by to zvládala. Úředníci by totiž museli procházet spisy všech zadlužených ručně.



Na konci roku 2003 správa kvůli dluhu srážela část starobního, invalidního či pozůstalostního důchodu 21 561 lidem, předloni mělo exekuci na penzi přes 85 000 mužů a žen. Letos v březnu jich bylo 90 418. Mužů a žen je srážkou ze starobního důchodu postiženo přibližně stejně a nejvyšší srážku v průměru měli muži v Moravskoslezském kraji, a to 3335 korun. Ze starobních důchodkyň se v průměru nejvíc kvůli dluhům strhávalo penzistkám v Olomouckém kraji, a to 2529 korun.

Mezi invalidními důchodci čelí exekuci více mužů. Přesně to je 21 707 invalidních důchodců a 14 430 invalidních důchodkyň. Průměrná strhávaná částka u muže činila 1978 korun a u ženy 1980 korun. Nižší důchod kvůli exekuci mělo také 1334 vdov a 260 vdovců. Z vdovského důchodu se sráželo v průměru 1612 korun a z vdoveckého 1636 korun.

Řada exekucí je protiprávních

ČSSZ o exekučních srážkách nerozhoduje. Řídí se nařízením soudu či exekučním příkazem exekutora, nebo rozhodnutím ze správního, konkurzního či insolvenčního řízení. Srážení částky z důchodu může úřad ukončit až po splacení dluhu a úroků i nákladů řízení. Podle odborníků na dluhovou problematiku by ale ČSSZ mohla řadu exekucí nechat zastavit, a to kvůli neplatným rozhodčím doložkám z úvěrových smluv. Rozhodoval o tom Ústavní i Nejvyšší soud, který prohlásil rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách za neplatné v květnu 2011.

Právník Petr Němec na twitteru uvedl, že by ČSSZ mohla soudu navrhnout zastavení protiprávní exekuce, protože má k dispozici údaje z exekučních příkazů. „Proč ČSSZ osm let posílá zbytečně peníze úvěrovkám místo našim důchodcům a nemocným? Kdy se začne něco dít?“ ptal se na twitteru advokát.

Počet důchodců s exekucí 2003 21.561 2004 23.898 2005 24.973 2006 30.858 2007 35.223 2008 40.718 2009 46.121 2010 51.184 2011 60.874 2012 67.614 2013 70.997 2014 75.315 2015 79.991 2016 85.028 2017 86.969 2018 86.575 2019 90.418

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) na výtku reagovala tím, že vedení resortu už o možných řešeních jednalo. „ČSSZ musí tyto případy vyhledávat ručně a nemá na to personální kapacity. Potřebovali bychom na to desítky nových úředníků,“ uvedla Maláčová. Podle ní ČSSZ informace k exekuci a rozhodčím doložkám klientů neeviduje, úředníci by proto museli ručně procházet „stovky tisíc spisů, možná milion“. Správa u konkrétních případů ověří, kolik času by to zabralo. Ministryně podotkla, že soudy mají povinnost neoprávněné exekuce zastavovat, měly by to tedy dělat automaticky. Maláčová o tom chce jednat s ministerstvem spravedlnosti.

ČSSZ může soudu dát podnět k případnému zastavení exekuce, nejdřív ale musí exekuční příkazy s rozhodčí doložkou sama vyhledat a situaci posoudit a vyhodnotit.

„Od května 2019 zahájí ČSSZ pilotní projekt, který má za cíl ověřit, za jakých personálních a technických podmínek by byl takový postup proveditelný, jak by byl časově a finančně náročný a zda by nedošlo k ohrožení provádění exekučních srážek z dávek důchodového pojištění v běžných případech,“ sdělila šéfka tiskového oddělení ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová. Kdy chce mít ministerstvo výsledky svého pilotního projektu, neuvedlo.