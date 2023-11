Dobro zvítězilo? Podívejte se, kolik lidí se zastalo napadené Ukrajinky

„Ačkoliv to na sociálních sítích nevypadá, a často jsme tam rozhádaní, tak nás možná spojuje víc, než si myslíme. Když pak stojíme tváří v tvář nebezpečí nebo krizi, tak se zachováme správně. Viděli jsme to u první vlny uprchlíků z Ukrajiny, kdy jsme se zachovali velmi statečně a velkoryse. A viděli jsme to i v našem videu – když dojde na lámání chleba, zvítězí v nás to dobré,“ popisuje autor experimentu Jan Látal.

Jeho video s napadenou Ukrajinkou je součástí projektu CzeXperiment a zveřejněno bylo ve středu. Tvůrci projektu, který označili za „sondu do duše českého národa“, se vydali do Ostravy, kde s dvěma herci simuloval scénku na autobusové zastávce.

Herec, senior v kostkované košili, na ní atakuje taktéž herečku, ženu s ukrajinskou vlajkou na prsou. Scénku opakovali herci osmkrát. A osmkrát ženě někdo pomohl. Sedmkrát Čech a jednou Ukrajinka.

„Na každé zastávce bylo vždy šest až dvanáct lidí, a vždy někdo našel odvahu,“ řekl pro iDNES.cz Látal a dodal, že z výsledku byl příjemně překvapen.

Experiment totiž vychází ze známého psychologického jevu, který se nazývá bystander effet (efekt přihlížejícího, pozn. redakce). Ten zkoumá, jak jsou přihlížející ochotni pomoci druhému v nouzi.

„Efekt říká, že čím více lidí přihlíží, tím méně jich je ochotno pomoci. Nám se to ale nepotvrdilo,“ vysvětluje autor videa, který se o natáčení podobných snímků zajímá dlouhodobě. S podobnými experimenty chce po Ostravě pokračovat do Brna, a pak také do Prahy.

Látal si pochvaluje i reakce uživatelů Facebooku, které jsou vesměs pozitivní. „Upřímně? Slza v oku! A ne jedna...,“ píše jeden z uživatelů. A další dodává: „Dobří lidé stále jsou mezi námi. Děkuji.“ To ale podle Látala neplatí pro platformu TikTok. „Tam jsou komentáře hrozné,“ dodává.

I navzdory pozitivnímu výsledku experimentu Jana Látala a přetrvávající solidaritě Čechů vůči ukrajinským uprchlíkům, vzrostl od počátku války na Ukrajině počet předsudečných útoků vůči ukrajinsky a rusky mluvícím lidem. V posledním šetření to potvrdila i organizace In Iustitia, která se zabývá problematikou předsudečného násilí.