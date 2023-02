Kuchař, pedikérka, záchranář: Budeme trosky, do důchodu v 68 to nezvládneme

Ze zvažovaného odchodu do důchodu v 68 letech budou výjimky pro náročná povolání. Ale co těžce pracující, kteří se na tento seznam nedostanou? Kuchař, instalatér, pedikérka i nožíř se pro iDNES.cz shodli, že jejich povolání nelze vykonávat mnohdy ani do 60 let. A ani zdravotnický záchranář, který úlevu mít bude, si nemyslí, že se důchodu dožije ve zdraví. To potvrzují i odborníci.