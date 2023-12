Jurečka představí online žádost o důchod, správu si nad tím převezme ČSSZ

Uvedená změna jde ruku v ruce s dlouhodobou strategii ČSSZ. Například od září zdražila služba doručení penze poštou o šest korun. Za zaslání se lidem místo dosavadních 29 korun z důchodu strhne 35 korun. ČSSZ ve svém tehdejším prohlášení mimo jiné uvedla, že doporučuje nechat si peníze posílat na bankovní účet.

V rámci reformních změn v systému penzí představil Jurečka svůj návrh v začátcích listopadu. Důchodový věk by se měl podle něj navázat na dobu dožití a stanoví se každý rok lidem, kterým bude 50 let. Minimální penze by měla odpovídat 20 procentům mzdy. Podle prvotních předpokladů by změny měly začít platit od roku 2025.

Důchodový věk v Česku by se měl postupně dál zvyšovat nad 65 let podle doby dožití. Stanovit se má minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy.

„Budeme nastavovat flexibilní transparentní mechanismus. Důchody porostou o tisíc korun ročně v průměru,“ řekl Jurečka.

Dodal, že se rodí méně dětí, což se podílí na poměru pracujících. Lidé se také dožívají vyššího věku. „To je nediskutovatelný parametr. Toto se nám pro další tři dekády nepodaří změnit,“ řekl na úvod Jurečka.