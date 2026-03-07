Do Prahy přiletělo asi 380 lidí z Dubaje, další repatriační let už je na cestě

Po 9:00 z letiště Václava Havla odstartovala i pravidelná linka. Další letoun přiletí v sobotu z letiště Rás al-Chajma, které leží stejně jako Dubaj ve Spojených arabských emirátech.
Během posledních dnů se z ohrožené oblasti vrátilly jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami stovky Čechů. Konflikt v regionu zahájil v sobotu minulý týden americko-izraelský útok na Írán. Teherán na něj odpověděl rozsáhlými údery na státy v Perském zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.
Armádní airbus přivezl z Ománu další Čechy. Do Dubaje míří pronajatý let
Ministerstvo zahraničí na Instagramu uvedlo, že na palubě letounu společnosti Smartwings, který pronajala Česká republika, bylo téměř 200 lidí včetně rodin s dětmi, kojenců a zdravotně indisponovaných cestujících. „V případě potřeby je letecká společnost Smartwings připravena vypravit pro potřeby českého státu další lety,“ uvedla Dufková.
Dubaj patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií. Podle pátečních údajů je v systému dobrovolných registrací Drozd registrováno asi 4900 Čechů. Nejvíc právě v Dubaji.
Do oblastí zasažených válečným konfliktem létají z Česka repatriační lety a částečně i lety leteckých společností. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají. Do Dubaje létá z Prahy také pravidelná linka Smartwings. V omezené míře funguje letecké spojení se Spojenými arabskými emiráty, Ománem či Jordánskem.