Do práce se školní aktovkou. Jen pár podniků umožňuje vzdělávání v praxi

„V programu máme šest desítek studentů, a to jak z učebních, tak maturitních oborů. Krom toho máme nabídku i pro vysokoškoláky,“ popisuje vedoucí rozvoje a vzdělávání společnosti Kateřina Krausová. „Mladí lidé tráví čas pod vedením vedoucího odborného výcviku ve vzdělávacím středisku, které máme pro tento účel vybavené. Ale nejen to, dostanou se také přímo do provozu nebo třeba na oddělení údržby, konstrukce, oddělení kvality či IT. Vysokoškoláci bývají často v oddělení vývoje,“ přiblížila.

Obzvlášť ve vyloučených lokalitách vzniká vazba na vzdělávání, děti neodcházejí ze škol předčasně. Helena Úlovcová ředitelka Odboru vzdělávání Hospodářské komory ČR