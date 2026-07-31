Banka pro obranu, bezpečnost a odolnost (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) vzniká pod taktovkou kanadské vlády. Její předseda Mark Carney mohl na letošním summitu Severoatlantické aliance v Ankaře slavnostně oznámit, že do ambiciozního projektu nalákal celkem osm dalších zemí.
Jsou to Albánie, Belgie, Řecko, Lotyšsko, Lucembursko, Rumunsko, Turecko a Ukrajina. Společně by nyní pod kanadskou taktovkou měly sepsat pravidla vznikajícího finančního institutu, jehož ambicí je napumpovat do přezbrojení především evropských členů NATO asi 117 miliard eur.
Česko se podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala může spoléhat na jiné nástroje pro investice do obranného průmyslu: především na Evropskou investiční banku či unijní program SAFE.