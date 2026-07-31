Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Česko odmítlo členství v bance, která má nakopnout zbrojení. Prý je moc drahé

Adam Hájek
  20:00

Fotogalerie71 Premium

Ukrajinská houfnice DANA české výroby v bojích u Avdijivky (10. února 2024) | foto: 110. mechanizovaná brigáda Marka Bezručka

Devět států se na summitu v Ankaře podepsalo pod nápad na založení nové banky určené k rychlým a dostupným investicím do zbrojního průmyslu. Stále se však čeká na velké hráče a účast odmítlo i Česko. Ministerstvo financí argumentuje, že vstupní náklady by byly příliš vysoké a ekonomické přínosy jsou nejasné.

Banka pro obranu, bezpečnost a odolnost (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) vzniká pod taktovkou kanadské vlády. Její předseda Mark Carney mohl na letošním summitu Severoatlantické aliance v Ankaře slavnostně oznámit, že do ambiciozního projektu nalákal celkem osm dalších zemí.

Jsou to Albánie, Belgie, Řecko, Lotyšsko, Lucembursko, Rumunsko, Turecko a Ukrajina. Společně by nyní pod kanadskou taktovkou měly sepsat pravidla vznikajícího finančního institutu, jehož ambicí je napumpovat do přezbrojení především evropských členů NATO asi 117 miliard eur.

Česko se podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala může spoléhat na jiné nástroje pro investice do obranného průmyslu: především na Evropskou investiční banku či unijní program SAFE.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Česko odmítlo členství v bance, která má nakopnout zbrojení. Prý je moc drahé

Premium
Ukrajinská houfnice DANA české výroby v bojích u Avdijivky (10. února 2024)

Devět států se na summitu v Ankaře podepsalo pod nápad na založení nové banky určené k rychlým a dostupným investicím do zbrojního průmyslu. Stále se však čeká na velké hráče a účast odmítlo i Česko....

31. července 2026

Pestré osudy nepotřebných celnic. Některé ožily jako muzeum či kasino, jiné chátrají

Premium
Bývalá celnice na hraničním přechodu mezi Mikulovem a rakouským Drasenhofenem...

Vstup Česka do schengenského prostoru před téměř dvaceti lety udělal z pohraničních celnic na jihu Moravy vesměs nepotřebné stavby. Zatímco některé se proměnily v muzeum, kasino nebo ekocentrum, jiné...

31. července 2026

Většina migrantů z Ceuty zamířila zpět do Maroka, měli hlad i žízeň, tvrdí Španělé

Migranti se vrací do Maroka ze španělského města Ceuta. (31. července 2026)

Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se v pátek podle španělské vlády vrátilo zpět. Migrační vlna si vyžádala nejméně 57 obětí, jde o lidi,...

31. července 2026  18:35,  aktualizováno  19:45

Pavel je lídr opozice a křivák, pošpinil mě před celým národem, prohlásil Okamura

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) mluví v rozhovoru pro server Novinky.cz o prezidentu Petru Pavlovi jako podrazákovi či křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristů,...

31. července 2026  18:11,  aktualizováno  19:26

Hasiči po 22 hodinách lokalizovali požár lesa na Opavsku. Pokračuje dohašování skrytých ohnisek

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...

Hasičům se v pátek dopoledne podařilo po zhruba 22 hodinách lokalizovat požár lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Nadále však budou pokračovat v prolévání požářiště a dohašování skrytých ohnisek....

30. července 2026  15:58,  aktualizováno  31. 7. 19:23

Macinka znovu selektoval média. Ohradil se Syndikát novinářů ČR i další instituce

Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta Petra...

Syndikát novinářů ČR vyjádřil nevoli nad postupem Ministerstva zahraničních věcí, které nepustilo novinářku Deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci k budoucnosti Českých center. Šéf resortu...

31. července 2026  18:54,  aktualizováno  19:16

Policie zadržela zaměstnance ČNB. Způsobil škodu za desítky milionů korun

ilustrační snímek

Policie zadržela zaměstnance České národní banky (ČNB), který podle kriminalistů kradl z banky peníze. Způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na policejním webu o tom v pátek informoval mluvčí...

31. července 2026  18:20,  aktualizováno  18:46

Zemřel advokát Jiří Nykodým. Bývalému ústavnímu soudci bylo 81 let

Soudce Ústavního soudu v Brně Jiří Nykodým. (11. května 2011)

Ve věku 81 let zemřel ve čtvrtek advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nykodým. U soudu působil v letech 2003 až 2013. Nominoval ho tehdejší prezident Klaus.

31. července 2026  18:40

V ČR padaly teplotní rekordy. Pět procent stanic naměřilo své absolutní maximum

ilustrační snímek

V pátek padl teplotní rekord na dvou třetinách stanic v ČR pro daný den, tedy 31. 7. Pětina má rekord pro červenec, pět procent stanic naměřilo dokonce své maximum.

31. července 2026  17:54,  aktualizováno  18:07

Ve stanici Ostrava-Svinov vykolejil osobní vlak, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

V železniční stanici Ostrava-Svinov vykolejil v pátek odpoledne jednou nápravou po poškození zarážedla osobní vlak. Dva lidé jsou lehce zranění.

31. července 2026  18:05

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

60 tisíc migrantů za den. Maročany vrátíme z Ceuty zpět do vlasti, oznámil premiér

Muž se vrací ze španělské Ceuty zpět do Maroka. (31. července 2026)

Zhruba 25 tisíc lidí, kteří od čtvrtka přišli v nekontrolovaném proudu z Maroka do Ceuty, se už zase vrátilo zpět, sdělilo španělské ministerstvo vnitra. Podle něj do Ceuty od čtvrtka přišlo na 50...

31. července 2026  9:11,  aktualizováno  17:26

OBRAZEM: Koulovačka v létě. Náchod si užíval chladivé zábavy, vydržela půl hodiny

Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026)

Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku desítky dětí. Velkou hromadu sem tradičně navezli pracovníci zimního stadionu. Někdo s kusem sněhu mířil...

31. července 2026  17:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×